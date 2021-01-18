В Україні встановили граничну ціну на газ

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Кабінет міністрів встановив граничний рівень ціни на газ для побутових споживачів, - повідомляє NNS , посилаючись на Економічну правду.

Граничну ціну встановлено на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 18 січня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що обмеження на зростання ціни на газ діятиме до завершення опалювального сезону.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Такі тарифи діятимуть з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не більше ніж до 31 березня 2021 року.

«Встановлена нами ціна (6,99 грн/куб) означає, що при такому ж споживанні Середня платіжка буде приблизно на 500 гривень менше. І складе приблизно 40% від мінімальної зарплати»,

– заявив Прем`єр-міністр Денис Шмигаль.

Більш детально рішення він прокоментував на своїй сторінці у Фейсбуці:



За дорученням Президента України Уряд ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище, ніж 6,99 грн за куб постачальники газу не зможуть підіймати ціну. Це рішення дасть змогу знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%. Підкреслю, що встановлена Урядом ціна є нижчою на 1,5 грн за куб від тієї, яка була у 2018-2019 роках. У зимові місяці тих років платіжки в середньому становили 2,5-3 тисячі гривень. Або 75% від тодішньої мінімальної зарплати. Встановлена нами ціна (6,99 грн/куб) означає, що за такого ж споживання середня платіжка буде приблизно на 500 грн меншою. Рішення про встановлення граничної ціни на газ не означає, що Уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні. Сьогодні без втручання в ситуацію вже б у лютому кубометр газу міг подорожчати до 12 грн. У Європі попит на газ зростає і ціни на біржах вже наближаються до 350 доларів за куб. За такої ціни спекулянти з окремих газопостачальних компаній могли підняти ціну в Україні вище 12 грн за кубічний метр газу. В умовах недосконалої конкуренції, монополізації ринку встановлення граничної ціни є необхідним, аби збалансувати та спрямувати ринок на шлях розвитку, а не консервації монополій. Чому ринок газу надзвичайно важливий для майбутнього України? Ринок газу — це кінець монополізму та надприбуткам окремих олігархів. Це можливість обирати свого газопостачальника та отримувати кращу ціну, послуги та сервіс. Ринок газу також покладає край крадіжкам блакитного палива та обкраданню державних компаній через різні схеми. Надалі ми зробимо так, щоб усі газопостачальні компанії представили свої річні продукти для українців. Тоді люди зможуть підписати річний контракт і заздалегідь розуміти, скільки вони платитимуть узимку. Це європейський підхід, який діє в усіх цивілізованих та розвинених країнах. Що стосується тарифу на розподіл газу. Очікуємо від НКРЕКП встановлення граничної межі тарифу на рівні не вище 1,79 грн за кубометр