Ціни на газ знову зростуть: паливо дорожчає на голландському хабі

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Ціна на газ для населення, вірогідно, знову підвищиться. Це пов'язано із здорожченням вартості палива на голландському хабі, повідомляє NNS , посилаючись на businessua.com.

Свіжі ціни були приведені в даних котирувань Української енергетичної біржі. Середня ціна на паливо в Україні в період з грудня 2020 по січень 2021 року зросла на 16,4% до 7,5 грн за кубометр.

Підвищення вартості на 14,6% було також зафіксовано на голландському хабі TTF, через що тариф на газ для побутових споживачів найближчим часом може зрости. Якщо зараз мінімальна вартість блакитного палива для українців коливається близько 7 грн за куб, то вже в лютому він може подорожчати до 8 гривень.