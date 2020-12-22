В Україні подорожчав газ для виробників тепла

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Нафтогаз підвищив оптову ціну на газ для виробників тепла, повідомляє NNS з посиланням на Суспільне мовлення.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" збільшила на грудень оптову ціну на природний газ на 873,28 гривні за тисячу куб. м до 7 323,72 гривень для підприємств теплової комунальної енергетики.

"У грудні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становить 6103,1 гривень за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)",

— йдеться в повідомленні на сайті "Нафтогазу".

Згідно з документом, який додано до повідомлення, ціна без податку на додану вартість складе 7323,72 гривень за тисячу куб. м. При цьому оптова ціна на природний газ на листопад становила 5375,37 гривень за тисячу куб. м, тоді як з податком — 6 450,44 за тисячу куб. м.

У "Нафтогазі" нагадали, що до 1 травня 2021 року компанія постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Увечері 21 грудня Кабінет міністрів призначив колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики. Під час свого виступу у Верховній раді 17 грудня Вітренко заявляв, що зможе знизити ціну на оптовий газ на посаді міністра.

"Я бачу резерви для зниження у ринковий спосіб, відповідно до міжнародних зобов'язань України, оптової ціни на газ. Для цього потрібно робити три основні речі: збільшувати видобуток власного газу, робити так, щоб ціноутворення імпортованого газу відбувалося за принципом "Хаб-мінус", а не "Хаб-плюс", а третє — енергоефективність",

— сказав він.

Що було раніше?

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що користувачі газу можуть зафіксувати сталу ціну на рік або відразу закупити великий обсяг газу і поступово його використовувати.

Через початок опалювального сезону "Нафтогаз" з 1 листопада підняв тарифи на природний газ для населення на 35%.

Згідно з міжнародними зобов’язаннями з 1 січня 2020 року Україна перейшла на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО.

З 1 травня 2020 року, в межах зобов'язань перед МВФ, Україна взяла на себе обов’язок повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

Відкриття ринку природного газу для побутових споживачів було заплановане на 1 травня 2020 року, але через впровадження карантину терміни перенесли на 1 липня.

З 1 липня 2020 року в Україні відкрито ринок газу відповідно до постанови Кабінету міністрів №303 від 24 квітня 2020 року.