Новые тарифы на "свет": что ожидает украинцев с субсидиями

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Людям, получившим субсидию, пока переживать не о чем. Подробнее о ситуации с повышением стоимости коммунальных услуг в эфире телеканала "Украина 24" рассказал замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

Он напомнил, что тарифы на электроэнергию определяет Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммуналки. Сейчас он держится на уровне 90 копеек за кВт, если потребители используют не более 100 кВт., передает NNS ссылаясь на Политека.

"Стоимость 100 кВт электроэнергии - это примерно 90 гривен, что в структуре платежки составляет 5-7% от структуры всей платежки конкретного домохозяйства»,

- объяснил Виталий Музыченко.

Таким образом повышение тарифов на электроэнергию не сильно повлияет на окончательные суммы в платежках, которые украинцам доставят в ближайшее время. При этом многим украинцам прибавку покроют субсидиями на коммунальные услуги.

"Для получателей субсидии вся сумма повышения будет покрыта жилищной субсидией. 3 миллиона домохозяйств, которые получают субсидию, вообще не почувствуют какого-либо повышения",

- заявил чиновник на телевидении.

Ранее стало известно, что Кабмин собирается пересмотреть и повысить тарифы на электроэнергию для населения. Как объяснил временный глава Минэнерго Юрий Бойко, стоимость поднимают, поскольку деньги украинцев практически не покрывают себестоимость вместе с передачей. Тарифы обещают пересмотреть с максимально мягким подходом к бытовым потребителям.