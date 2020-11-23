Субсидії-2020/21: зміни та нововведення

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У жовтні традиційно почався опалювальний сезон, а разом з ним – і новий сезон субсидій. Адже за тепло в оселях українцям доводиться платити чималі гроші. Важливу інформацію про субсидії на 2020-2021 роки зібрав Центр громадського моніторингу та контролю, - повідомляє NNS з посиланням на www.gazeta1.com.

Кому призначають субсидії?

За інформацією Міністерства соціальної політики право на отримання житлових субсидій мають ті, в кого плата за житлово-комунальні послуги (ЖКП) дорівнює чи перевищує 20% доходів сім’ї. Однак ця вимога почне діяти тільки з наступного місяця після скасування карантину. Тож до кінця 2020 року, як і раніше, нормою є 15%.

Субсидія призначається одній із зареєстрованих в оселі осіб окремо на опалювальний сезон і літній період. Її можуть оформити ті, хто не зареєстрований, а фактично проживає у житлі. У цьому разі потрібен офіційний договір оренди. Єдиним винятком є переселенці з окупованих Донбасу і Криму.

Варто зауважити, що на субсидію не мають права українці, які впродовж року придбали земельну ділянку, житло, автомобіль або іншу річ вартістю понад 50 тисяч грн. Також на компенсацію від держави не можуть претендувати боржники за ЖКП (у понад 340 грн.), власники квартири площею понад 120 кв. м і будинку площею понад 200 кв. м. І ті, хто має автомобіль, випущений менш ніж 5 років тому. Також у категорію субсидіантів не потрапляють ті, хто офіційно не працює, не вчиться і не перебуває на обліку в центрі зайнятості.

Як оформити субсидії?

Допомога на опалювальний сезон 2020-2021 років перепризначена автоматично. Це стосується всіх, хто користувався субсидією в попередньому опалювальному сезоні. Автоматичного подовження не відбулося лише у тому випадку, якщо отримувачі субсидії змінили постачальника газу і не повідомили про це соцслужбу.

Для тих, хто хоче оформити субсидію вперше, відомство пропонує такий алгоритм дій. Найперше звернутися з заявою до місцевого управління праці та соціального захисту населення. До заяви слід додати довідки про доходи усіх осіб, які проживають в оселі. Зокрема, для розрахунку субсидії мають значення такі доходи, як зарплата (після сплати податку на фізосіб), пенсія, стипендія, соцвиплати, допомога із безробіття, грошові перекази з-за кордону та інше. Не враховуються допомога при народженні дитини, аліменти, соцдопомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також допомога переселенцям. Можна не подавати дохід члена сім’ї, який зареєстрований, але не проживає у квартирі чи будинку. Але за умови документального підтвердження цього факту.

У зв’язку з карантином через коронавірус, заяву і всі довідки можна надіслати поштою або завантажити онлайн на сайті subsidii.mlsp.gov.ua (за наявності електронного цифрового підпису).

Після розгляду заяви і документів відомство розрахує обсяг компенсації за оплату ЖКП. Субсидія дорівнюватиме різниці між платою за житлово-комунальні послуги в межах норми та обсягом обов’язкового платежу.

Відсоток обов’язкової плати можна вирахувати самотужки за формулою: середньомісячний дохід на одного члена сім’ї ділиться на розмір прожиткового мінімуму (наразі 2027 грн.); отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%. Перевірити надану субсидію можна на порталі subsidii.ioc.gov.ua.

Яких змін чекати наступного року?

Цього року в неопалювальний сезон компенсацію на оплату ЖКП щомісяця отримували близько 3 млн. сімей. За весь 2020 рік заплановано витратити на субсидії 39,3 млрд. грн. У бюджеті на 2021 рік сума менша – 36,6 млрд. грн.

Зменшення видатків на субсидії викликало чималий ажіотаж у ЗМІ та соцмережах. Однак експерти закликають не робити передчасних висновків. Адже, по-перше, проєкт держбюджету є попереднім і до його ухвалення суми можуть змінитися. По-друге, на наступний рік заплановано зростання на 9,3% прожиткового мінімуму – до 2393 грн., а також підвищення мінімальної заробітної плати: до 6000 – з 1 січня і до 6500 – з 1 липня.

– Субсидії рахуються відповідно до можливостей громадян їх отримувати. Ми зараз суттєво збільшуємо розмір прожиткового мінімуму, мінімальну заробітну плату. В умовах, коли ціни на енергоносії є досить низькими порівняно з попередніми роками, буде економія субсидій. Це розрахунки,

– пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами можновладців, кількість субсидіантів не зміниться, але для декого суми компенсацій будуть скореговані з огляду на зростання їхніх доходів.

– Насправді субсидії не скорочуються взагалі. Люди, які отримували їх на початку року, так само будуть отримувати і зараз. Ані розмір субсидій, ані перелік осіб, які отримують субсидії, не скорочується,

– зауважив голова податкового комітету Верховної Ради, депутат «Слуги народу» Данило Гетманцев.

Експерти звертають увагу, що до кінця року тарифи на житлово-комунальні послуги переважно не зростуть. Зокрема, залишиться незмінною плата за світло та холодну воду. Так само не очікується значного подорожчання плати за тепло у багатоквартирних будинках. А ось тарифи на газ для абонентів зміняться залежно від того, з яким постачальником вони уклали договір.