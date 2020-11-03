Сотни тысяч гривен за хрущевку: налог на недвижимость по-новому заставит бежать из дома

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Украинцам придется платить налоги на недвижимость по-новому. В парламенте уже готовят изменения в Налоговый кодекс на этот счет. Самого документа в открытом доступе пока нет, но есть сравнительная таблица, из которой понятно, какие именно новации предлагаются, сообщает NNS со ссылкой на Страна.

Урежут льготы и повысят ценник

Главное готовящееся нововведение - по недвижимости. Если сейчас налог на недвижимость насчитывается по квадратным метрам (квартира до 60 и дом до 120 квадратов не облагаются налогом, а за каждый лишний метр нужно платить до 1,5% минимальной зарплаты, то есть, 75 гривен за квадрат), то по новой формуле налога привяжут к стоимости жилья.

При этом не будет облагаться налогом только жилье пенсионеров, инвалидов и льготников. При условии, если его стоимость не превышает 300 размеров минимальной зарплаты (с начала следующего года — 1,8 млн гривен или порядка 60 тысяч долларов) для крупных городов (с населением больше миллиона человек) и до 100 минималок (600 тысяч гривен или чуть больше 20 тысяч долларов) для более мелких населенных пунктов. По домам цифры, соответственно, 600 и 250 минимальных зарплат в зависимости от размера населенного пункта.

Но если такой объект сдается в аренду, льгота снимается.

По недвижимости всех остальных собственников — никаких льгот, то есть, платить придется всем, и за крохотную хрущевку на окраине, и за апартаменты в центре Киева.

Предлагается полностью отменить "льготную" минимальную площадь налогообложения, то есть облагать налогом все квартиры, начиная с первого квадратного метра, - говорит управляющий партнер АО "Радзиевский и партнеры" Юрий Радзиевский.

"Авторы проекта предлагают взыскивать налог на недвижимость с детских домов семейного типа, общежитий, аварийного жилья, жилья, принадлежащего детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, детям с инвалидностью, общественным организациям инвалидов, объекты, принадлежащие многодетным и приемным семьям, которые воспитывают свыше 5 детей. Кроме того, налоги хотят заставить платить за недвижимое имущество религиозных общин, церквей и даже за здания школ и детских садов независимо от формы собственности. Под налогообложение предлагается вывести здания санаториев, оздоровительных лагерей, олимпийские и параолимпийские базы, спортивные школы",

— перечисляет Радзиевский.

Максимальную ставку налога хотят установить на уровне 0,2% от оценочной стоимости для жилья и 0,3% для нежилой недвижимости за каждый квадратный метр. Но налог на недвижимость - местный, поэтому в разных населенных пунктах его размеры могут меняться.

"Вот пример того, как это увеличит налогообложение стандартной двухкомнатной квартиры в Киеве. Мы взяли обычную «хрущевку» на Левом берегу стоимостью 40 тысяч долларов (1,14 млн грн.) и площадью 46 квадратных метров. Сегодня она не подлежит налогообложению. Но если бы не было льготной площади в 60 квадратов, ее хозяева должны были бы заплатить максимум 3450 гривен в год. Если новый законопроект будет принят, за такую квартиру при ставке 0,2% оценочной стоимости за квадрат придется заплатить 104880 гривен. Конечно, скорее всего, местные советы будут устанавливать намного более низкие ставки, чтобы не пугать людей. Однако право в любой момент "задрать" планку – у них появится. То же самое касается и коммерческого жилья",

- говорит Радзиевский.

Для тех, у кого в собственности больше пяти объектов, предусмотрен увеличивающий налоговый коэффициент - 3 (с шестого и каждого последующего объекта).

Как поясняет инициатор нововведения - глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев, основная цель - сделать налог на недвижимость более справедливым.

"Удивительно, что сегодня мы можем без труда окунуться в нормативное регулирование налога на недвижимое имущество, присущее временам Средневековья. Действующий порядок администрирования налога по «квадратным метрам» сравним с подушной податью, налогом на окна или налогом на очаг. Налоги, которые направлены на форму, а не на суть объектов налогообложения. Очевидно, что стоимость двух объектов в разных районах отличается экономически. А налоговая нагрузка на плательщиков – одинаковая, что является далеким от понятия справедливости",

- написал Германцев на своей странице в Facebook.

Но в такой ситуации очень важно, кто будет проводить оценку. Ведь от этого зависит итоговая сумма налога.

Законопроектом предполагается, что раз в пять лет Фонд госимущества и Кабмин будут проводить массовую оценку недвижимого имущества в населенных пунктах и раз в 10 лет – за их пределами, чтобы получить его актуальную рыночную стоимость. При этом для проведения такой оценки будут привлекать компании, критерии для отбора которых утвердит Кабмин.

"Нельзя исключать, что это очередная "оценочная схема", которых уже было десятки еще со времен Януковича. Суть состоит в том, что небольшое количество "правильных" фирм получают доступ к регулярному потоку денег – оценке имущества. Мало того, что ее проводят при покупке-продаже жилья, так теперь это предлагается сделать регулярной процедурой в целях налогообложения",

- отмечает Радзиевский.

Как говорит глава адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец, на практике оценка ФГИ не всегда адекватна, так идет привязка к средней стоимости объектов в данном районе. То есть, квартиры в двух соседних домах - старом и новом -могут оценить одинаково или примерно одинаково, хотя при этом рыночные ценники могут отличаться в разы. А за частного ценника придется платить со своего кармана.

Есть и другие нюансы.

"Если в сегодняшней версии Налогового кодекса налогообложению подлежит только достроенное и введенное в эксплуатацию жилье, то в новой версии предлагается облагать налогом даже те дома, которые не введены в эксплуатацию или не зарегистрированы как объекты жилой недвижимости, но по факту используются – или могут использоваться – как жилье. Фактически речь идет о том, чтобы обложить налогом все "дачные домики", даже если в них никто не живет. Другое дело, что не совсем понятно, кто будет определять уровень готовности дома к использованию и не станет ли такая проверка очередной кормушкой для чиновников. Также предлагается обложить налогом МАФы и промышленные склады, которые сегодня не подлежат налогообложению, а также строения сельхозтоваропроизводителей",