Новые льготы от Кабмина: кого освободили от оплаты коммуналки

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Кабинет Министров подготовил законопроект об изменениях в некоторые законы, касающиеся пожилых людей. Теперь их должны рассмотреть в Верховной Раде, передает NNS со ссылкой на Политека.

Об этом сообщили глава правительства Денис Шмыгаль и народный депутат Алексей Гончаренко в своих Telegram-каналах.

Согласно документу, в перечень льгот для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, добавили:

первоочередное бесплатное обеспечение готовыми лекарственными средствами, отпускаемыми по рецепту врача;

доставку по его заключению готовых лекарств на дом;

освобождение от оплаты жилищно-коммунальных (в домах, не имеющих поставки тепловой энергии или индивидуальной системы отопления) в пределах норм, установленных законодательством;

освобождение от уплаты за пользование домашним телефоном (абонплата) согласно нормам законодательства.

Проект предусматривает, что лица предпенсионного и пожилого возраста при сохранении трудоспособности могут обратиться в Государственную службу занятости и имеют право на предоставление социальных услуг по поиску работы.

По словам, премьера Шмигаля, ориентировочная стоимость этой программы составит более 500 млн гривен.