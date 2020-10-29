Газ будет дорожать ежемесячно аж до февраля: сколько заплатят потребители

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В Украине тарифы на газ больше не зависят от Кабмина или профильного регулятора. На днях "Нафтогаз" опубликовал новые цены, которые почти на 35% выше октябрьских. И это еще не предел. Стоимость голубого топлива будет меняться ежемесячно.

Более того, тарифы, которые устанавливает "Нафтогаз", не касаются всех украинцев. Теперь по такой цене будут покупать только те семьи, которые покупают газ напрямую. Большинство же, как и прежде, остались клиентами "газсбытов", передает NNS со ссылкой на Обозреватель.

Что теперь происходит с тарифами на газ?

В Украине уже несколько месяцев, с 1 августа, Кабинет министров не диктует "Нафтогазу", по какой цене продавать газ. Каждый сам за себя: поставщики на местах (у большинства украинцев это региональные "газсбыты") покупает голубое топливо по рыночной цене, а потом продают его простым украинцам.

На розничный рынок вышел и НАК – создал специальный дивизион, который должен привлекать простых украинцев подписывать прямые договора. Пока доля "Нафтогаза" – всего меньше 3%. Все остальные, как и раньше, покупают газ у "сбытов".

"Нафтогаз" на ноябрь уже повысил цену на голубое топливо с 4,7 до 6,33 грн за кубометр (тариф месячный). Для тех, кто хочет купить газ сразу на год, вместо 5,24 придется платить 6,45 грн за куб (цены указаны с учетом НДС). У некоторых поставщиков уже достигает 7 грн.

Как будут меняться цены на газ?

Аналитики неохотно озвучивают любые прогнозы, потому что точный прогноз составить невозможно, рассказывает аналитик "Украинской энергетической биржи" Оксана Запорожская. По ее оценкам, подорожание может длиться аж до февраля 2021 года.

"Сейчас на УЭБ цены ресурса октября и ноября торгуются в похожем ценовом диапазоне – около 6500 грн за тыс. кубометров с НДС. Пока наблюдается динамика к росту, но когда будет предел и переход к снижению, сказать точно невозможно. Ориентировочно это будет в феврале 2021 года",

– рассказывает Запорожская.

Координатор жилищно-энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко также уверена: нет никаких оснований надеяться, что цены в будущем будут снижаться. В связи с этим, считает Бойко, стоит воспользоваться "Годовым" тарифом: тогда можно будет всю зиму использовать газ, купленный по одной цене.

"Тем, кто использует газ для отопления, советую летний, потому что пока нет оснований надеяться, что цены дальше будут снижаться",

– сказала Бойко.

Зачем менять поставщика?

Если вы нашли лучшую цену или по какой-то причине не хотите дальше сотрудничать со своим поставщиком, за считанные дни можно изменить компанию. Газ вы будете получать тот же, но платить за него будете другой компании.

Чтобы задержать клиентов, прежние поставщики часто присылают долги задним числом (пересчитывают объем использованного голубого топлива с учетом температурного коэффициента, мол, зависимо от того, какая температура на улице и где установлен счетчик, объем может меняться).

Оплачивать такие долги не нужно, сейчас законность таких начислений определяет Верховный суд (и в Кабмине, и в Нацкомиссии по тарифам считают, что доначислять компании не имеют права).

Как поменять поставщика?

Поменять поставщика можно буквально "в один клик". Для этого стоит заполнить заявку на сайте своей компании.

Подать заявление новому поставщику в офисе или онлайн (к заявлению прикрепить копии паспорта, ИНН, документы на право собственности / пользование жильем или последнюю платежку);

получить подтверждение о переходе, который автоматически осуществится в течение 3-21 дня.

При этом новый поставщик сам сообщит предыдущему о желании потребителя сделать такой переход. Таким образом, действующий поставщик никак не может давить на клиента и создавать ему препятствия.

Важно, что выбирать поставщика можно не только жителям частных домов, но и квартир. Ведь поставщик заключает договор не с ОСМД, а с каждым конкретным потребителем. Да, у вас и вашего соседа могут быть разные поставщики газа и соответственно – разная цена.