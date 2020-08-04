Газ у серпні для населення подорожчав: відома ціна

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«Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення за серпень. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт «Нафтогазу».

Як стало відомо NNS , в серпні ціна блакитного палива для населення буде на 9% вища, ніж місяцем раніше, а саме - 3,24 грн за куб.

У повідомленні прес-служби газопостачальної компанії зазначено, що ціна вказана з ПДВ, але без врахування вартості розподілу (доставки) газу в рамках тарифу «Місячний».

«Ціна газу зросла на 0,27 грн за куб.м через те, що ринок входить в сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду»,

- сказано в повідомленні.

Відзначається, що із завершенням дії режиму регульованих цін на газ для населення, компанія буде публікувати ціни в рамках тарифу «Місячний» на початку місяця споживання. До 1 серпня 2020 року ціна газу для побутових клієнтів компанії була єдиною і публікувалася лише після 22 числа місяця споживання.

За інформацією прес-служби, тариф «Місячний» - перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам.

«Зараз всі діючі побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає пост-оплату за спожитий газ. Також компанія звертає увагу на можливість заощадити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт буде платити за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання, через особистий кабінет my.gas.ua і чат-бот GASUA »,

- зазначили в компанії.

У «Нафтогазі» повідомили, що вже скоро компанія запропонує своїм клієнтам нові тарифні плани та інші пропозиції.

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