В Кабміні уточнили, хто отримає субсидії на опалювальний сезон

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В Кабміні зробили уточнення, хто отримає субсидії на опалювальний сезон 2020-2021. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Ракурс.

Як стало відомо NNS , субсидії в Україні на наступний опалювальний сезон автоматично перепризначать усім, хто отримував їх у минулому сезоні.

Про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

На запитання телеглядача щодо долі субсидій під час карантину, заступник міністра зазначив:

"Є декілька факторів, коли субсидія перераховується автоматично. В межах строку її отримання вона перераховується у разі зміни ціни тарифів, складу послуг і так далі. Але в цьому році ми мали такий особливий період, як встановлений карантин. В березні було прийнято низку змін до законодавства, які передбачали неможливість припинення призначеної субсидії в межах дії карантину. Вона не зменшується і не припиняється в період дії карантину".

Музиченко нагадав, що всі призначені субсидії діють до кінця опалювального періоду – до 1 травня поточного року.

"Далі певна категорія населення мала б звернутися за їх продовженням, але у зв'язку з карантином було прийнято рішення, що всі субсидії, які громадяни отримували протягом минулого опалювального періоду, продовжуються автоматично без необхідності повторного звернення до органів соціального захисту населення, підтвердження різних документів і так далі. Органи соціального захисту населення самостійно збирали інформації, протягом травня відбувалось автоматичне перепризначення субсидій",

– розповів він.

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