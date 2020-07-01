Газ для населення в липні – перехід на ринкові ціни знову відклали

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Кабінет міністрів України переніс перехід на ринкові ціни газу для населення на один місяць - з 1 липня на 1 серпня. Постановою продовжено покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК-України.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву зробила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець на брифінгу за підсумками засідання Кабміну. Як зазначила Буславець, рішення прийнято для "безперебійності і стабільності функціонування ринку природного газу при скасування так званого ПСО".

За її словами, при скасуванні ПСО необхідно визначитися з "постачальником останньої надії", чого досі не було зроблено.

Буславець повідомила, що напередодні Міністерство енергетики вирішило оголосити конкурс на "постачальника останньої надії", який зможе гарантовано постачати газ споживачу, якщо той не укладе контракт.

"Ми чекаємо, що до 7 липня будуть подані пропозиції всіх потенційних постачальників",

- повідомила вона.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів переніс перехід на ринкові ціни на газ для населення з 1 травня на 1 липня.

Таким чином, "Нафтогаз України" зобов'язали до 1 липня 2020 року поставляти газ на умовах ПСО постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів і релігійних організацій.

Крім того, "Нафтогаз України" до 1 травня 2021 року буде поставляти газ на умовах ПСО виробникам теплової енергії, що здійснюють виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів.

Також нагадаємо, що з з січня 2020 року вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО), визначається за новою формулою, що враховує ціну на голландському газовому хабі (ТТF).

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