Новые тарифы на доставку газа в регионах с 1 июля

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела запланированное на 1 июля повышение тарифов на распределение для операторов газораспределительных сетей (ГРС). Об этом NNS сообщает со ссылкой на Бизнес Цензор и ubr.ua.

Соответствующее решение было утверждено на заседании НКРЭКУ в среду, 24 июня. Пересмотр тарифов, которые согласно решению НКРЭКУ от 24 декабря 2019 года должны были вступить в силу с 1 июля, связан в первую очередь с изменением структуры расходов операторов ГРС.

В частности, речь идет об изменении расходов (в связи со снижением цен на природный газ) на закупку газа для производственно-технологических потерь (ПТП). Также обновленные тарифы учитывают ряд вступивших в силу в 2020 году судебных решений, результаты проверок соблюдения операторами ГРС лицензионных условий.

"Я считаю, что мы вышли на очень взвешенное и правильное решение",

– прокомментировал глава комиссии Валерий Тарасюк.

Тарифы в регионах – в таблицах ниже.

Без НДС

С НДС

Напомним, в конце декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Если ранее оплата за услугу доставки газа была учтена в стоимости топлива, то теперь потребители получают отдельную платежку за распределение газа.

Кроме того, 24 декабря 2019 года НКРЭКУ впервые за несколько последних лет пересмотрела тарифы операторов газораспределительных сетей, одобрив двухэтапное повышение стоимости услуг. Первый этап роста произошел с 1 января 2020 года, второй был запланирован на 1 июля.

В конце весны этого года регулятор решил пересмотреть планы по второму этапу повышения.

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