"НАФТОГАЗ" ЗНИЖУЄ ЦІНИ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

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Ціна постачання НАК "Нафтогаз України" природного газу для потреб населення і виробників тепла в червні 2020 року становитиме 2,142 грн/куб. м (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами й націнки газзбутів), що на 5,9% менше, ніж у травні 2020 року (2,276 грн/куб. м), пише NNS з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, з січня 2020 року оптова ціна на природний газ у рамках спеціальних зобов`язань розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів №17 від 24 січня 2020 року. Основним індикативом є фактичні результати біржових торгів, які відбуваються з 1-го по 22-ге число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Водночас із березня-2020 на внутрішньому ринку з`явився новий ліквідний ціновий індикатор, після проведення ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" тендера на закупівлю газу на період постачання на березень-грудень 2020 року.

Україна взяла на себе зобов`язання з 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок постачань газу побутовим споживачам, забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті. Пізніше цей термін через карантин було продовжено на два місяці - до 1 липня 2020 року.

"Нафтогаз України" об`єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

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