В Україні скасують спеціальні ціни на газ

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В Україні тарифи на опалення повинні переглядатися не рідше одного разу на рік. Нові тарифи повинні затверджуватися перед початком чергового опалювального сезону. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Подробиці.

Як сало відомо NNS , відповідне положення міститься в кредитному меморандумі з Міжнародним валютним фондом. З 1 липня 2020 року припиняється дія спеціальних цін на газ для населення, які затвердив Кабінет міністрів. Після цього ціни будуть повністю визначатися ринком, зазначається в меморандумі.

При цьому спеціальні ціни на газ збережуться в наступному опалювальному сезоні, до травня 2021 року – для підприємств теплоенергетики. Однак тарифи на опалення все одно будуть рахуватися повністю за ринковими цінами. При цьому Кабмін зобов'язався скасувати постанову №1082 від 24 грудня 2019 р. Вона дозволяє підприємствам теплоенерго самостійно змінювати тарифи у випадку зміни ціни газу.

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