Кабмін анонсував підвищення тарифів на електроенергію для населення

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Уряд в "Програмі стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19" повідомив про плани щодо “перегляду тарифів на електроенергію, що відпускаються населенню”. Про це NNS повідомляє з посиланням на finbalance.

Як стало відомо NNS , кабмін вказує на потребу врегулювання заборгованості між учасниками ринку електроенергії, врегулювання заборгованості ДП “Гарантований покупець”, перегляду тарифів для відновлюваних джерел енергії та запровадження граничного строку реалізації проектів pre-PPA, удосконалення механізму ПСО на ринку, електроенергії, удосконалення механізмів балансування ринку електроенергії шляхом запровадження відповідальності за небаланси та компенсацій за обмеження виробітку для ВДЕ (відновлювальні джерела енергії).

За даними уряду, зупинення економіки (внаслідок карантину) призвело до скорочення споживання електроенергії у квітні на 10% в порівнянні з попереднім місяцем. Внаслідок скорочення обсягів доходів населення відбулося зростання рівня неплатежів, “що може досягти 30% за електроенергією у випадку негативних сценаріїв розвитку пандемії та продовження карантинних обмежень” (цитата).

“В умовах карантину сектор енергетики зазнає втрат, пов’язаних зі зменшенням споживання промисловістю та населенням. Ручне регулювання ринку призвело до падіння цін на ринку електроенергії та дефіциту коштів для покриття операційних витрат виробників електроенергії.

Ці наслідки можна подолати за рахунок:

а) ліквідації заборгованостей між учасниками ринку, що забезпечить уникнення зупинки підприємств енергетичної галузі та дефолту відновлювальних джерел енергії;

б) стабілізації оптових цін для забезпечення фінансової ліквідності всіх учасників ринку, що дозволить забезпечити усіх учасників достатніми коштами для підтримки операційної діяльності;

в) поступового перегляду тарифів для домогосподарств, що дозволить забезпечити фінансову стабільність на ринку”, - зазначає Кабмін.

За його оцінками, “ринок електроенергії на межі кризи”.

“Відсутність інвестицій у модернізацію основних потужностей генерації електроенергії призвели до падіння ефективності теплової та атомної генерацій.

Надмірні ринкові обмеження та збереження принципів переважно ручного управління галуззю в умовах функціонування нової моделі ринку електроенергії призвели до формування низьких тарифів, що в свою чергу стало причиною дефіциту коштів для покриття операційних витрат виробників електроенергії, що може спричинити ризик нестабільної роботи енергосистеми.

Нераціональна тарифна політика призвела до відсутності стимулів та фінансових можливостей для модернізації основних фондів компаній з розподілу та постачання, що в свою чергу збільшило втрати при транспортуванні електроенергії до 15%.

Наявні потужності балансування ринку електроенергії є нестабільними: ГЕС – через значну залежність від погодних умов, ТЕС – через низьку маневреність внаслідок зношеностіта застарілості основних фондів”, - зауважують в уряді.

У Кабміні додають, що термін використання радянських атомних енергоблоків закінчується, а старі ТЕС не можуть ефективно виконувати функцію балансувальних потужностей на ринку.

“Побудова нових атомних енергоблоків та теплових електростанцій в 4 та 3 рази дорожча за побудову електростанцій на основі відновлювальних джерел енергії. Стимулювання ВДЕ дозволило закласти фундамент для переходу до використання нових джерел енергії, проте нестабільність відновлювальних джерел енергії внаслідок залежності від погодних умов ставить перед української енергетикою завдання пошуку нового балансу електроенергетичної системи, яка зможе забезпечити розвиток економіки”, - резюмує уряд.