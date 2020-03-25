Уряд додатково компенсує отримувачам субсидій оплату комуналки

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Уряд додатково компенсує отримувачам субсидій оплату окремих комунальних послуг. Про це NNS інформує з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства соціальної політики.

«Уряд запровадив додаткову компенсацію витрат на оплату окремих комунальних послуг отримувачам житлових субсидій на період карантину, яка в середньому складе 300 гривень для кожної родини», — йдеться в повідомленні.

Відповідну постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 24 березня 2020 року.

«Це рішення Уряду суттєво посилює програму житлових субсидій та соціальну підтримку найменш захищених категорій громадян в умовах карантину», — наголосила Міністр соціальної політики Марина Лазебна, представляючи проект постанови на засіданні Уряду.

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Рішенням Уряду, зокрема, збільшено на 50 відсотків соціальні нормативи користування електричною енергією, холодною та гарячою водою, водовідведенням та природним газом для приготування їжі і підігріву води, на які розраховано субсидію. Це зроблено у зв’язку з тим, що у період карантину громадяни більше перебувають вдома, і відповідно зростає споживання цих послуг. Додаткова компенсація стосуватиметься понад 3 мільйонів домогосподарств.

Також спрощено процедуру призначення (в тому числі на наступний період) та виплати у грошовій формі субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Мінсоцполітики наголошує, що цей процес відбуватиметься автоматично, без зайвих бюрократичних процедур.

Крім того, Уряд спростив порядок надання субсидій для громадян, які втратили роботу у зв’язку із карантином та стали на облік як безробітні.