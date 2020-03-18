Українцям можуть компенсувати частину «комуналки»

Завантажте мобільний додаток сайту

Українцям можуть компенсувати певний відсоток комунальних платежів. Про це NNS з посиланням на ТСН.

Згідно інформації, отриманої NNS , відповідну пропозицію оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 18 березня, аргументуючи ініціативу тим, що сума за комуналку може зрости, бо українці більше часу проводять вдома через карантин.

"Тобто ми постановою ввели карантин. Ми закликаємо людей бути вдома. Тому держава має взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома", - сказав Шмигаль.

Вище зазначеним міністерствам прем'єр доручив прорахувати суму коштів та категорії громадян, яким держава може повернути частину грошей за комуналку. На виконання доручення вони мають три дні, після чого їхні пропозиції та рішення будуть обговорюватися на позачерговому засіданні уряду.

"Прошу розрахувати відсоток відшкодування, суму яка необхідна, за необхідності категорії громадян або сказати, що це повинно бути для всіх без винятку ... На черговий Кабмін винести пропозиції", - додав Шмигаль.