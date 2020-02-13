«Платити за транспортування газу зобов’язані всі»: затверджено тарифи для різних категорій

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Голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), Валерій Тарасюк пояснив, що означає нова графа в платіжці, яка передбачає оплату за транспортування газу, а також, чому українці які не споживають газ, зобов'язані оплачувати його транспортування. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Економічні новини».

«Ми виділили плату за транспортування окремо, оскільки транспортування — це обслуговування мереж, це не плата за використання. Це плата за те, щоб газ завжди був підведений, щоб завжди був під тиском, щоб ви відкрили конфорку і він працював, щоб працювала аварійна служба і техніки. Це плата за обслуговування», — заявив Тарасюк.

Крім того, глава НКРЕКУ зазначив, що даний вид платежу був навмисно розподілений на 12 місяців, оскільки в зимовий період платіжки українців і без того досить високі в порівнянні з іншими періодами. Саме з цієї причини, і щоб рівномірно розподілити фінансове навантаження, НКРЕКУ прийняла рішення виставляти платежі протягом усього року.

У зв'язку з цим Тарасюк поскаржився на роботу деяких компаній, які вже виставили оплату за транспортування відразу за два місяці (січень і лютий), Глава НКРЕКУ переконаний, що така помилка більше не повторитися, і вже в березні сума у платіжках буде тільки за один місяць.



Тарасюк також торкнувся питання, яке останнім часом на слуху і активно обговорюється — це оплата за транспортування для тих українців, хто в минулому році не використовував газ. Тарасюк запевнив, що після детального вивчення даного питання, НКРЭКУ переглянув суми оплати, що вже в березні сума за транспортування газу для цієї категорії населення буде відрізнятися в меншу сторону.

Крім того, на своєму засіданні НКРЕКУ затвердив рішення щодо тарифної сітки для оплати за транспортування газу при різній ступеня його використання.

«Ми затвердили попереднє рішення і вже в березні платіжки будуть іншими. Ми вийшли приблизно на такі суми: для споживачів, які тільки готують їжу на конфорці — це буде 2,8 грн в місяць в середньому по Україні. Ті споживачі, хто крім цього підігріває воду, сума складе — 8,9 грн в місяць. Для тих, хто споживає газ комплексно, приватні будинки, у кого є котел, сума буде близько 21,9 грн», — пояснив Тарасюк.

Глава НКРЭКУ переконаний, що платити за транспортування газу повинні всі громадяни, і ті хто використовує газ, і ті, хто ним не користується, оскільки оплата передбачає утримання великої інфраструктури, яку в тій чи іншій мірі використовують всі. Тому, на думку Тарасюка, платежі за транзит були, є і будуть і для тих, хто користується газом, і для споживачів з так званим нульовим його споживанням.