Коболєв запропонував вимірювати газ не кубами, а кілокалоріями

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Щоб вирішити питання з малозрозумілими коефіцієнтами в платіжках Україна повинна змінити облік газу з кубометрів на кілокалорії. Таку думку висловив глава Нафтогазу Андрій Коболєв.

Також NNS стало відомо з сюжету «Україна 24», що впровадженню конкурентного ринку газу заважає застосування коефіцієнта приведення до стандартних вимог у відповідних платіжках.

Іноді, у результаті використання зазначеного коефіцієнта, виникають спірні борги, за нарахування яких відповідає регулятор.

– Але для цієї історії є формула вирішення… Це перехід на енергетичні одиниці виміру споживання газу. Треба припинити споживати газ в кубометрах і почати споживати його в кілокалоріях, як у всьому цивілізованому світі,

– сказав Коболєв.

Глава Нафтогазу додав, що облік споживання газу в кілокалоріях також дозволить зняти питання його якості.

Ухвалювати рішення про перехід на облік газу в енергетичних одиницях повинні регулятор і Верховна Рада.