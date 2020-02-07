В Украине образовались долги по выплатам субсидий

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В Украине накопились многомиллионные долги по выплате субсидий. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте ubr.ua, который ссылается на главу Счетной палаты Валерия Пацкана.

Согласно информации, полученной NNS, к началу 2020 года в 19 областях задолженность по выплате субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг населению составила 14,6 млн грн. Об этом сообщил глава Валерий Пацкан заявил о риске, что задолженность не будет полностью погашена в этом году.

В каких областях задолженность по субсидиям самая большая:

Львовска обл. – 7,2 млн грн;

Днепропетровская обл. – 4,9 млн грн;

Киевская обл. – 0,6 млн грн;

Запорожская обл. – 0,5 млн грн.

"Это свидетельствует об одном – фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена... Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться незначительной. Но есть угроза, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги через немалые тарифы", – сказал Пацкан.

Как пояснил председатель Счетной палаты, риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищными субсидиями в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставления этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.

Напомним, Кабинет министров Украины предусмотрел с 1 мая 2020 года повышение с 15% до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного суммарного дохода домохозяйства при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий. Таким образом, получателей станет меньше. Уменьшатся и суммы выплачиваемых субсидий.