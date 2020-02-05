Новая формула цены на газ: что будет с тарифами

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Как сообщала ранее NNS , в Украине отменили введенную в конце осени страховую (или гарантированную) цену на газ, и метод формирования тарифа был изменен. Теперь цена будет коррелировать с котировками на нидерландском хабе.

О том, как это повлияет на тарифы для населения и можно ли рассчитывать на их понижение, NNS узнал из материала на сайте golos.ua.

В конце января правительство издало постановление №17, предусматривающее, что все защищенные потребители, а именно граждане и предприятия ТКЭ, для которых действуют инструменты ПСО (возложение специальных обязанностей на НАК «Нафтогаз»), будут платить газ по новой ценовой методологии.

Согласно документу, с 1 января текущего года стоимость бытового газа должна учитывать «среднеарифметическое значение фактических цен природного газа на следующие сутки поставки газа на хабе ТТF в Нидерландах».

Говоря иначе, цена будет определяться в соответствии с торгами на нидерландской энергетической бирже, которые проходили с 1 по 22 число календарного месяца.

Также новая формула будет брать в расчет разницу «между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки природного газа для точек входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией».

Как говорится в решении Кабмина, цена «голубого топлива» для граждан не должна превышать суммарную величину перечисленных пунктов ценообразования. В свою очередь «Нафтогаз» будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель признался, что новую формулу украинская сторона защищала во время консультаций с МВФ и в итоге представители фонда поддержали ее.

«В связи с этим правительством было принято решение отказаться от гарантированной цены на газ и внести изменения в положения о ПСО на рынке газа», - говорится в сообщении ведомства Оржеля.

Напомним, «страховая» или гарантированная цена на газ, которая внедрялась властями как средство защиты граждан в случае отмены транзита российского газа, должна была действовать до конца апреля.

«Страховая цена» была равна 6,6 гривны за куб. м. газа с НДС, а с учетом наценки газсбытов и транспортировки по магистральным и распределительным трубопроводам - 8,5 гривны.

В «Нафтогазе» уже подсчитали по новой формуле стоимость январского газа. Его оптовая цена составила 4,65 гривны за куб. м. Вместе с НДС цена газа возрастает до 5,58 гривны за куб. м., а с наценкой и транспортировкой достигает 6-6,5 гривны за куб. м. в зависимости от региона.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды отметили, что «снижение цены на газ стало возможным, благодаря удешевлению стоимости газа на рынке в Европе, что является следствием трехстороннего договора о транспортировке газа», подписанного между ЕС, РФ и Украиной в конце декабря.

«Мы ожидаем, что позитивные тренды на рынке будут продолжать действовать, и это означает, что новая формула даст нам возможность еще раз в позитивную сторону пересмотреть цены в феврале», - заявил Оржель.

В «Нафтогазе» поспешили сообщить, что по итогам отопительного сезона вернут переплату потребителям, которые воспользовались осенней программой «Газовый запас», которая позволяла семьям закупить по «летней цене» газ на зиму. Этой услугой, напомним, воспользовались 55 тыс. домохозяйств.

«Услугой закупки газа по «страховой» цене воспользовалось небольшое количество украинцев. Там выйдет небольшая сумма перерасчета, потому что разница между «страховой» ценой и тарифом, который действует в этом месяце, незначительна - несколько процентов», - поясняет сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Он также добавил, что новая формула может привести к тому, что на некоторое время тарифы на отопление снизятся.

В свою очередь, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский не верит, что услуга «тепла» может подешеветь. Причина тому - сложности регулирования процесса.

«Если все пойдет по нынешней логике, то ожидать снижения тарифов на тепло не приходиться. Для этого нужно проводить решение через НКРЭКУ, чтобы каждое предприятие коммунальной энергетики представило свой расчет. В итоге НКРЭКУ задним числом делает перерасчет, и тогда перерасчет идет по каждому конкретному абоненту. Пока же у нас полная неразбериха», - считает эксперт.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук полагает, что изменение формулы является политическим решением.

«Нафтогаз» на январь понизил цену на газ для населения. Для потребителя со всеми расходами получается 6-6,5 гривны за куб. м. То есть, цена сравнялась с летней. Но здесь главная проблема состоит в том, что это политическое решение. Зеленскому необходимо исполнять свои обещания о снижении тарифов. Предыдущее решение Кабмина о гарантированной цене, эффекта не дало. Насколько я знаю, Зеленский был этим недоволен», - сказал эксперт.

Он также сообщил, что привязка к стоимости газа на нидерландской бирже не удержит низкие тарифы на длительный срок.

«Сегодня на хабе ТТF средняя цена невысокая – 120 долларов за тыс. куб. м. Но проблема в том, что власти ориентируются на биржевую цену, а она всегда выше, чем действующая по договорам. По этой причине это неоптимальный вариант ценообразования. Через какое-то время цена там может значительно вырасти», - сказал Корольчук.

Эксперт уточнил, что на практике украинцам будут продавать газ, который находится в подземных хранилищах, а не с нидерландского хаба.

«Цена в 6-6,5 гривны за куб. м., которая установлена на январь, все равно завышена. Цена газа, который добывается в Украине, должна быть не выше 4 гривен за куб. м.», - отметил он.