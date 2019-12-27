В ДТЭК рассказали о судьбе льготных тарифов на свет в 2020 году

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В Украине пользователи электроэнергии массово устанавливают многозонные счетчики. Точное количество таких абонентов NNS узнал из сообщения информагентства «Мост-Днепр», которое ссылается на компанию YASNO (ДТЭК).

Около 30% электроэнергии украинские семьи потребляют в вечернее, ночное и утреннее время - с 23:00 до 7:00. В этот период платить за электроэнергию можно вдвое меньше при наличии двузонного счетчика, а также благодаря комплексному подходу к энергоэффективности. YASNO рекомендует, как это сделать.

Двузонным и трехзонным счетчиками электроэнергии пользуются 273 тыс. семей Днепропетровщины. Из них 269 тыс. клиентов установили двузонные приборы учета, почти 4 тыс. - трехзонные. Больше всего многозонных счетчиков в Днепре (94 тыс.), Каменском (35 тыс.) и Никополе (28 тыс.). Только с начала года владельцами таких счетчиков стали более 32 тыс. семей региона.

Клиенты с дву- и трехзонными счетчиками могут рассчитываться за свет по:

двузонному тарифу (0,5 тарифа с 23:00 до 7:00 и полный тариф в другое время суток);

трехзонному тарифу (1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, полный тариф с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и 22:00 до 23:00, и 0,4 тарифа с 23:00 до 7:00).

С 1 января 2020 года дву- и трехзонный тарифы продолжают действовать - возможность уменьшения расходов на электроэнергию сохраняется.

Самый простой способ установить двузонный счетчик - заказать его на сайте YASNO в составе набора Розумний Watt с услугой установки «под ключ». Также в состав набора входят розетка с таймером и энергоэффективные LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания.

Любители технических новинок также могут дополнить свой набор умными розетками с функцией управления через Wi-Fi и умными лампами, яркостью и цветом которых можно управлять со смартфона. Кроме того, можно выбрать еще и качественную LED-ленту, автономные ночные светильники со встроенным аккумулятором, заряда которого хватает до 90 дней.

«YASNO помогает своим клиентам делать электроэнергию более доступной, полезной и комфортной благодаря разумному ее использованию. Конец года - подходящее время, чтобы оценить возможную выгоду от установки двузонного счетчика. Например, в Личном кабинете можно пересмотреть свои счета и платежи за электроэнергию, подсчитать собственные расходы. До 50% оплаченной суммы вполне реально сэкономить в следующем году. Таким образом, выбор новогоднего подарка для всей семьи становится очевидным», - сказал директор YASNO в Днепропетровский области Юрий Федько.