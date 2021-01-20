Під санкції США потрапила українська компанія

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Міністерство фінансів США запровадило санкції проти української компанії за перевезення венесуельської нафти, повідомляє NNS , посилаючись на Depo.ua.

Йдеться про одеську компанію Fides Ship Management. Крім того, обмеження запроваджені щодо чотирьох кораблів, якими керує компанія: Baliar (ходить під прапором Ліберії), Balita, Domani, Freedom (ходять під камерунським прапором).

Як відомо, США в січні 2019 запровадили санкції проти нафтового сектора Венесуели після того, як США визнали Хуана Гуайдо тимчасовим головою держави, а президента Ніколаса Мадуро закликали до відставки.

Нагадаємо, 11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає "російським агентом".

Під санкції також потрапили народний депутат України зі "Слуги народу" Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній "Ера-Медіа", "Інформаційного агентства Онлі Н’юз", "Скептик" та сайту Nabuleaks.