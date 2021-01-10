Українці масово скуповують валюту

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Українці в грудні 2020 року купили $1,71 млрд. Це на 18,3% більше, ніж в листопаді, і є рекордним показником за весь 2020 рік, повідомляє NNS , посилаючись на news.finance.ua.

І хоча обсяг продажу валюти зріс набагато більше (+23,3%) – до рекордних $1,62 млрд, сальдо торгів було позитивним – чиста купівля валюти становила $85 млн.

Таким чином, не тільки в листопаді, але й в грудні населення купувало більше валюти, ніж продавало.

В цілому за 2020 рік населення купило $14,85 млрд, а продало банкам та фінансовим установам – $15,95 млрд.

Чистий продаж валюти за рік, коли долар здорожчав на 20%, становив $1,09 млрд.