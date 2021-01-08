«Епіцентр» придумав, як обійти локдаун

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Мережа торгових центрів "Епіцентр", магазини якої сьогодні вдень працювали, незважаючи на заборону Кабміну, зараз повністю відкрита для покупців. Про це повідомляє NNS , посилаючись на Українські новини.

Гіпермаркет працює в такому режимі: спочатку клієнт вибирає абсолютно будь-який товар, а потім в спеціальному вікні оформляє його як онлайн замовлення і тут же забирає.

Українські новини також зазначають, що в Києві "Епіцентр" за адресою Кільцева дорога, 1б, з самого ранку був відкритий для відвідувачів.

Покупці могли придбати будь-який товар, від викрутки до обігрівача.

Однак, за цією схемою конкретно цей магазин пропрацював до обіду. О 14:00 Вхід в торговий зал закрили. Консультант не зміг пояснити, з чим пов'язане таке рішення. Біля входу в магазин вишикувалася черга з більш ніж 50 осіб.