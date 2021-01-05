Список товарів, якими можна торгувати під час локдауну, розширили – ЗМІ

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Кабмін розширив список товарів, якими можна буде торгувати у супермаркетах під час локдауну. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Укрінформ.

Зазначається, що уряд дозволив продавати побутову хімію і друковану пресу під час посилених карантинних обмежень.

Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив в ефірі Україна 24.

"Сьогодні було проведено позачергове засідання Кабміну. Була ініційована з боку міністра Степанова конкретизація по переліку товарів, які можуть підпадати під заборону продажу на час локдауну... Змінами було запропоновано додати можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. Це ті зміни, які МОЗ сьогодні додав, і це ті товари, які можна буде придбати",

- сказав Мокан.

Проте офіційних заяв з приводу розширення переліку товарів поки що не було. А до запланованого локдауну лишилося всього дві доби.

Як повідомлялося, 9 грудня 2020 року уряд ухвалив постанову "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Серед іншого, документ передбачає в період з 00 годин 00 хвилин 8 січня до 00 годин 00 хвилин 25 січня на території України посилені карантинні заходи та визначає низку обмежень. Зокрема йдеться про заборону приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, на торговельних площах, не менш як 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

4 січня 2021 року Американська торговельна палата закликала уряд переглянути умови локдауну з 8 до 24 січня, які передбачають заборону продажу низки товарів повсякденного вжитку. В Американській торговельній палаті вважають, що внаслідок такої заборони варто очікувати додаткових збитків для бізнесу і держави, а також значного невдоволення споживачів.