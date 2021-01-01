Подорожчання електроенергії призведе до інфляції - експерти

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Новий тариф на електроенергію, який набув чинності з 1 січня, спричинить за собою ланцюжок підвищення цін майже на всі товари і послуги. Про це NNS повідомляє, посилаючись на finance.today.ua.

В середньому по країні новий тариф може підняти показник інфляції на 0,39%, повідомили фахівці з експертної платформи Національного банку.

Частка електроенергії в структурі індексу споживчих цін становить 0,983%, кажуть експерти, тобто майже 1% зі ста.

"Отже, таке підвищення тарифу на електроенергію збільшує загальну інфляцію в 2021 році на 0,39 процентного пункту",

- йдеться в повідомленні експертної платформи.

При цьому фахівці також зазначають, що питома вага електроенергії в структурі споживчого кошика українців неоднорідна по країні. Зокрема, для столиці цей показник становить 0,78%, на сході країни – 0,731%, а ось у причорномор'ї і на Поліссі він перевищує 1% і дорівнює, відповідно, 1,183% і 1,16%.

Тому в розрізі окремих регіонів зростання тарифу на електроенергію спровокує різний приріст інфляції. Однак навіть у регіонах, де спостерігається найвища питома вага вартості електроенергії в споживчому кошику, підвищення тарифу на електроенергію не викличе більше піввідсотка інфляції.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні зріс тариф на електроенергію для побутових споживачів. Раніше спожита в побуті електроенергія оплачувалася за двома тарифами: до 100 кВт-год – по 0,9 гривні, понад 100 – по 1,68 гривні. Тепер же вся електроенергія коштує по 1,68 гривні за кВт-год.