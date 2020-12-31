Стало відомо, коли почнеться виплата підвищених пенсій у січні

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Пенсійний фонд України відзвітував про фінансування пенсій, які виростуть з 1 січня 2021 року. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційну сторінку відомства у Фейсбуці.

“29 грудня 2020 року Пенсійним фондом, згідно із затвердженим графіком, розпочато фінансування пенсій січня 2021 року”,

– йдеться у повідомленні.

На пенсійні виплати спрямовано 0,6 млрд грн. Виплата пенсій січня 2021 року розпочнеться 04.01.2021.

Крім того, Пенсійний фонд продовжує фінансування одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8000 гривень.

«Станом на 29 грудня 2020 року 404 950 особам профінансовано понад 3,2 млрд грн для забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1233 «Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»»,

- повідомляють у фонді.