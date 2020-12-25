Тарифи на тепло для населення зростуть. Які постачальники підвищать ціни у 2021 році?

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Нацкомісія з тарифів схвалила підвищення у 2021 році тарифів на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних та релігійних організацій та інших споживачів для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

Про це йдеться у документах НКРЕКП, передає Громадське, інформує NNS.

Найменше підвищення буде у Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільше — у столичного ТОВ «Євро-реконструкція» (на 49,7%).

Серед найбільших підвищень також Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ (обидві належать ТОВ «Нафтогаз Тепло»; ціни зростуть на 37,1% і 34,1% відповідно), Білоцерківська ТЕЦ (33,2%), а також дві когенераційні установки КП «Міськтепловодоенергія» (на 33,5% у Кам’янці-Подільському) і КП «Хмельницьктеплокомуненерго» (на 29,3%).

Повний перелік. Якщо у ньому є ваш постачальник — чекайте на підвищення цін на тепло.

Після підвищення середній тариф для постачання тепла населенню для цих 23 компаній становитиме 1121,71 грн/Гкал. Найвищий тариф буде у Сєвєродонецької ТЕЦ — 1471,54 грн/Гкал, найнижчий — у ТЕЦ-2 Есхар на Харківщини (653,99 грн/Гкал).

Чому підвищують?

Насамперед слід розуміти, що тарифний регулятор підвищив тарифи не просто так — до нього звернулися зазначені постачальники з проханням зробити це, щоби вони могли отримувати більше грошей, бо їх бракує. НКРЕКП після розгляду вирішив: так, треба підвищити.

Таке рішення пояснюють суттєвим зниженням обсягів виробництва теплової енергії, зростанням зарплати працівників цих установ, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, зростанням витрат на послуги розподілу природного газу, а також збільшенням інших операційних витрат.

Якщо простими словами: споживання теплової енергії населенням зменшується, тобто в цілому платять за нього менше, а ТЕЦ потрібно підвищувати зарплату працівникам (бо загалом вона зростає у галузі «Промисловість») і більше витрачати грошей на операційні витрати. Прибутків менше, витрат більше. Що робимо? Підвищуємо тарифи.