Енергоатом припинить вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії

Завантажте мобільний додаток сайту

«Енергоатом» в наступному році не планує вивезення відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з атомних електростанцій України на переробку і тимчасове зберігання до радіохімічних підприємств Російської Федерації.

Про це т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін повідомив у ході робочої поїздки на Запорізьку АЕС, пише Укрінформ, передає NNS.

«Ми вже припинили відвантажувати ВЯП до РФ. Якщо нічого не трапиться екстраординарного, то в наступному році ми нічого не будемо поставляти на зберігання до РФ»,

- зазначив керівник Енергоатома.

Він наголосив, що доставка першої партії відпрацьованого ядерного палива з Южно-Української АЕС на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) очікується в травні наступного року.

Котін прогнозує, що до травня 2021 року буде усунено останню перешкоду, яка не дозволяє розпочати експлуатацію ЦСВЯП, – завершиться добудова під’їзної залізничної колії до Сховища на ділянці Вільча – Янів. Ця колія з’єднає ЦСВЯП із залізничною мережею України та забезпечить можливість перевезення контейнерів з відпрацьованим паливом з трьох українських АЕС – Рівненської, Южно-Української та Хмельницької (Запорізька АЕС з 2000 року має власне пристанційне сховище відпрацьованого ядерного палива).

Керівник енергокомпанії нагадав, що 18 грудня 2020 року на нараді в Кабінеті Міністрів під час розгляду проблемних питань будівництва залізничної колії від станції Вільча до станції Янів (зона відчуження, Іванківський район Київської області) довжиною 43 км Енергоатом виступив з ініціативою стати замовником зазначеного будівництва, щоб завершити його у найстисліші терміни - до 1 травня 2021 року. У подальшому компанія матиме право господарського відання під’їзної колії до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

«Розраховуємо на позитивне рішення Кабінету Міністрів України з цього питання. Наскільки мені відомо, вже є протокольне рішення уряду. Чекаємо остаточного»,

- уточнив очільник Енергоатома.

ДП «НАЕК «Енергоатом» у грудні 2020 року завершило будівництво першої черги ЦСВЯП, в якому наступне століття зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС. Вартість будівництва першого пускового комплексу становить близько 2 млрд грн.

Обладнання американської компанії Holtec International встановлено, розпочато його налагодження, випробування й отримання необхідних ліцензійних документів.