"ДТЕК" Ахметова оштрафували на 275 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем

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Антимонопольний комітет України оштрафував групу «ДТЕК» Ріната Ахметова на 275,2 млн грн за зловживання монопольним становищем на «Бурштинському енергоострові».

Про це повідомила пресслужба АМКУ, пише Громадське, передає NNS.

Комітет дослідив дії компаній «ДТЕК Західенерго» та «Д.Трейдінг», які входять до групи «ДТЕК» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» з липня по жовтень 2019 року. У них виявили зловживанням монопольним становищем, компанії оштрафували.

«Острів Бурштинської ТЕС» — це особлива зона на заході України в межах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Наразі ця територія об’єднана з європейськими енергосистемами, але від’єднана від іншої частини України. Близько 90% електроенергії на цьому "острові" виробляє "ДТЕК Західенерго"».

Водночас Комітет встановив, що «ДТЕК Західенерго», починаючи з 29 липня 2019 року, зменшувало в заявках на продаж електричної енергії у сегменті «ринок на добу наперед» (РДН) обсяги запропонованої електричної енергії в години мінімального навантаження. Це дозволило їй продавати більше електроенергії на «балансуючому ринку» за вищими цінами.

Водночас компанія встановлювала в заявках завищені та економічно необґрунтовані ціни в години максимального навантаження. Цьому сприяла компанія «Д.Трейдінг». Вона обмежувала доступ імпортованої електричної енергії з території Словаччини в торгову зону «Острів Бурштинської ТЕС».

У Комітеті встановили, що компанія впродовж липня — жовтня 2019 року викуповувала більшу частину пропускної спроможності, що призвело до зниження частки імпортованої електроенергії та, відповідно, збільшення частки «ДТЕК Західенерго» на території «Острів Бурштинської ТЕС».

Вигоду від цього отримала й сама «Д.Трейдінг», встановлюючи у двосторонніх договорах прив’язку цін на електричну енергію до цін, які сформувалися на РДН.

Хто постраждав?

Збитків від таких дій «ДТЕК» зазначили всі, хто живе або працює на території енергоострова, кажуть в АМКУ. Бізнес безпосередньо отримав значно вищі тарифи й втратив у конкурентоспроможності. Громадяни частково були захищені від зловживань, оскільки підпадали під дію ПСО (державний механізм, який регулює доступність електроенергії для населення). Однак і вони відчули на собі здорожчання електрики, оскільки купували дорожчі товари, вироблені в регіоні.

Так, «ДТЕК Західенерго» АМКУ оштрафував на понад 176 млн грн, а «Д.Трейдінг» — на понад 99,2 млн грн.