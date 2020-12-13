НБУ запустил в оборот новые монеты: как они выглядят (фото)

Национальный банк Украины 10 декабря ввел в обращение новые монеты. Об этом NNS узнал из сообщения пресс-службы НБУ.

На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись Украина; на зеркальном фоне, по кругу изображены 12 знаков восточного календаря, в центре круга – стилизованный часы со стрелкой, что указывает на быка; внизу слева надпись 5 гривен; на матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вытынанку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева); логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2021 года – быка, которого окружают по кругу стилизованные снежинки (вверху справа), цветки (внизу справа), плоды (внизу слева), ветки (вверху слева).

Также В НБУ сообщили о введении в обращение памятной монеты "Владимир Корецкий". Ее номинал - две гривны.

Монета посвящена украинскому юристу-международнику, который принимал активное участие в подготовке Всеобщей декларации прав человека и многих других важных международных правовых документов, ученому, историку права, специалисту в области международного частного права и всеобщей истории государства и права, академику АН СССР Владимиру Михайловичу Корецкому.

На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины (вверху) и надписи: Национальный (слева от герба), Банк (справа от герба), 2/ гривны (под гербом), The Universal Declaration Of Human Rights (по центру); слева – год чеканки монеты – 2020, под которым – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ; внизу на фоне листов бумаги – руки и судейский молоток (как символ принятия судейских решений).

На реверсе монеты на фоне земного шара, что символизирует международную деятельность украинского правоведа В. Корецкого, изображен его портрет.