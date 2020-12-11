"Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників міжнародної конференції «Україна: інвестиційна гавань в часи змін», яка відбувається у Києві 11 грудня, повідомляє Офіс президента, інформує NNS.

Зазначається, що захід зібрав близько тисячі учасників – представників бізнес-спільноти з понад 60 країн світу.

«Україна – динамічна європейська країна, яка вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб конкурувати на світовому рівні, створювати нові можливості для бізнесу та збільшувати прямі іноземні інвестиції»,

– сказав Зеленський у своєму відеозверненні до учасників конференції.

За його словами, попри виклики, протягом 2020 року Україна з допомогою бізнес-спільноти здійснила історичні реформи: ухвалила законодавство про запровадження ринку землі, підвищила прозорість податкової системи, підтримала бізнес доступними кредитами, розпочала відкриту приватизацію, підписала перші концесійні угоди. Також була запущена «Дія» – цифрова платформа для бізнесу та громадян, яка поставила Україну в ряд провідних країн з цифровими паспортами та онлайн-послугами.

Президент відзначив прогресивну роль ІТ-галузі.

«Понад сто міжнародних компаній мають свої інноваційні потужності в Україні. Ми співпрацюємо з Microsoft, яка інвестуватиме понад 500 мільйонів доларів у розвиток хмарних сервісів в Україні»,

– зауважив Зеленський

Також президент наголосив:

«Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін».

Крім того, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні зазначив, що з метою стимулювання економічного зростання український уряд продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та іншими партнерами.

«Наразі ми активно обговорюємо з ЄС питання промислового безвізу, угоди про Спільний авіаційний простір та приєднання України до європейської енергетичної мережі ENTSO-E»,

– повідомив прем’єр.

Шмигаль також зазначив, що другий пріоритет уряду – поліпшення бізнес-клімату в Україні до найкращих світових стандартів. Зокрема, за словами Дениса Шмигаля, мета – у найближчий час потрапити в топ-30 рейтингу Doing Business.

«На наш погляд, робота над забезпеченням чітких і прозорих правил гри на ринку є критично необхідним кроком для того, щоб інвестори почувалися в Україні впевнено та надійно»,

– заявив прем’єр-міністр.

Він зазначив, що протягом 2021-2022 років планується укладання концесійних угод щодо морських портів, автошляхів, аеропортів, залізниці та інших об'єктів інфраструктури. Сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні й очікуване ухвалення Верховною Радою закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.