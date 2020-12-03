Шмыгаль анонсировал двойное повышение зарплат в 2021 году

Минимальная заработная плата украинцев в 2021 году будет пересматриваться дважды. Выплаты повысятся вначале с 1 января, а второй раз - с 1 декабря. Традиционного июльского перерасчета зарплат на следующий год не запланировано.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря, передает NNS со ссылкой на Тудей.

При этом, медикам и педагогам обещанных надбавок в следующем году ожидать не стоит. В бюджете на эти цели деньги выделены не были.

На сегодняшний день минимальная зарплата составляет 5000 грн. С 1 января 2021 года она повысится до 6000 грн. С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата увеличится до 6500 грн. Вместе с зарплатами в следующем декабре вырастут и пенсии у тех украинцев, которые имеют полный стаж и возраст от 65 лет.

По словам Шмыгаля, в 2021 году ключевые налоговые ставки, такие как НДФЛ, НДС, а также единый социальный взнос и военный сбор останутся без изменений.

Средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, в одних регионах Украины достигает 17 тысяч гривен, в других – менее 10 тысяч. В общей сложности по Украине осенью текущего года средняя заработная плата выросла почти на 176 грн - до 12 174 грн.