Українські виробники наполягають на забороні картоплі та картоплепродуктів з Росії

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Українська асоціація виробників картоплі (УАВК) наполягає на забороні всіх видів картоплі, крохмалю та картоплепродуктів із Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба організації, пише АgroРolit, передає NNS.

УАВК надіслала Департаменту санкційної політики України лист — обґрунтування необхідності розширення санкційного списку товарів походженням із РФ за рахунок таких позицій:

картопля свіжа або охолоджена (код згідно УКТЗЕД 0701);

борошно, крупи, порошок, пластівці, гранули з картоплі (код згідно УКТЗЕД 1105);

продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина (код згідно УКТЗЕД 1108 13 00 00);

картопля піддана тепловій обробці або інша, у вигляді борошна, круп або пластівців або інша (код УКТЗЕД 2004 10 із усіма підпунктами);

картопля, у вигляді борошна, круп або пластівців або інша, нарізана тонкими шматочками, обсмажена або підсушена, солона чи не солона або ароматизована чи не ароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання або інша (код УКТЗЕД 2005 20).

За інформацією асоціації, одна з транснаціональних компаній, що є учасником Європейської Бізнес Асоціації та УКАБу, звернулася до Міністерства розвитку економіки, продовольства та сільського господарства України, через це громадське об`єднання з проханням не поширювати санкції на картоплю свіжу або охолоджену в частині «насіннєва картопля».

«УАВК категорично проти подібного пом`якшення, оскільки воно вкрай негативно позначиться на функціонуванні внутрішнього ринку України»,

— йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні розроблено і підготовлено до прийняття Державну програму з розвитку промислового картоплярства на 2021-2025 рр. Одним із найважливіших завдань Держпрограми є розвиток сертифікованого промислового насінництва картоплі, яке має вирощуватися винятково з якісного насіннєвого матеріалу, що має відповідні документи від компаній-оригінаторів. Насіння картоплі походженням із РФ третій рік поспіль не може пройти реєстрацію в Україні через відсутність стійкостей до вірусів. Низка промислових господарств, які спробували його вирощувати в останні два сезони, залишилися незадоволеними ним саме за карантинними показниками. Вони поділяють думку державних дозвільних органів щодо недоцільності виведення їх на український ринок.

Із моменту оприлюднення інформації про розробку Держпрограми в сегменті сертифікованого насінництва картоплі спостерігається позитивна динаміка. Якщо 2019 року в Україні діяло 17 сертифікованих насінницьких господарств, то 2020 року вже 27 (!). В разі запровадження Держпрограми сподіваємося на ще кращі результати і нарощення за 5 років виробництва сертифікованого насіння до 210 тис. т, чого вистачить для розширення промислових виробничих площ картоплі до 70 тис. га (наразі, за держстатистикою, маємо 13,6 тис. га) – критичного розміру площ, яких достатньо для забезпечення продовольчої безпеки України. Держава не потребуватиме насіння картоплі, вирощеного в РФ.

У Держреєстрі сортів, рекомендованих до вирощування в Україні, зареєстровано понад 170 сортів картоплі. Держреєстр постійно оновлюється і розширюється. Його асортименту цілком достатньо для задоволення поточних запитів виробників у будь-яких видах картоплі — продовольчої, чпсової, крохмальної та на фрі.

Транснаціональна компанія, яка наполягає на ввезенні насіння картоплі РФ, мала б активніше дбати про розвиток власної сировинної бази не лише в частині вирощування сировини картоплі, а й насіння, чим сприяла б детінізації та прогресу українського картоплярства. Власне, саме за таким принципом працює упродовж десятиліття компанія Mondolez Ukraine, яка до того ж облаштувала для власних потреб лабораторію з перевірки насіннєвої картоплі на базі Інституту картоплярства НААН і допомогла вітчизняним науковцям запозичити інноваційний європейський досвід.

Якщо будь-якій транснаціональній компанії бракує насіння картоплі, вона завжди може звернутися по допомогу до працюючих в Україні представництв європейських селекційних компаній, або їхніх штаб-офісів, які готові докласти всіх зусиль у допомозі в розвитку переробної галузі в Україні.

«Запровадження квоти на поставки насіння картоплі з РФ також не є варіантом, оскільки це створить передумову для надходження в Україну і товарної картоплі, і картоплі на переробку. 3 тис. т насіння вистачить для засадження 1 тис. га промислової насаджень, чого в разі наявності карантинних організмів достатньо для зараження картопляних полів по всій Україні»,

— вважають виробники картоплі.

Усі необхідні сорти картоплі, які начебто необхідні транснаціональній компанії для імпорту з РФ, вирощуються в ЄС, звідки їх після завершення сортовипробування можна імпортувати. У цій ситуації українські виробники можуть бути упевненими не лише в високій якості насіння, а й відсутності карантинних організмів.

Українські виробники промислової картоплі активно інтегруються в ЄС, гармонізують європейське законодавство до українських реалій, опановують механізм встановлення вільних ділянок. Буль-який рудимент, що пов`язує Україну з РФ, може бути негативно сприйнятий європейською спільною при вирішенні відкриття ЄС-ринку для української картоплі. Нам украй необхідно дбати про карантинний стан наших полів і відсутність на них будь-яких карантинних організмів.

«Просимо уряд України задовольнити прохання українських виробників картоплі і заборонити імпорт картоплі, крохмале- і картопле продуктів із Росії шляхом розширення санкційного списку за рахунок цих товарних позицій»,