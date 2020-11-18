На ЗАЕС затягуються ремонти енергоблоків: інспекція вважає ситуацію небезпечною

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Міністерство енергетики розраховує на швидке завершення ремонтних кампаній і підключенні до енергосистеми енергоблоків Запорозької АЕС, що знизить дефіцит в енергосистемі і сприятиме стабілізації цін на оптовому ринку. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міністерства енергетики України.

«Жодного штучного заниження виробництва електроенергії атомними електростанціями не існує!»

- наголосили у Міністерстві та назвали «інформаційною диверсією» спроби деяких ЗМІ перекласти відповідальність за зростання цін на електроенергію та фінансові проблеми «Енергоатому» на Міненерго.

В відомстві зазначили, що три енергоблоки ЗАЕС сукупною потужністю 3000 МВт не були вчасно підключені до мережі через затримку ремонтної кампанії та необхідність усунення зауважень Держатомрегулювання щодо якості виконання ремонтних робіт. Проте зазначили, що станом на сьогодні один з блоків із запізненням повернули в експлуатацію.

Порушення графіків ремонтної кампанії негативно впливає як на стабільність роботи енергосистеми так і на цінову ситуацію на ринку.

В міністерстві наголосили на необхідності скорішого завершення ремонтних робіт, отриманні позитивних висновків Держатомрегулювання та поверненні в роботу енергоблоків АЕС.

Тим часом головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Григорій Плачков направив листа Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, Службі безпеки України та Міністерству енергетики, в якому називає ситуацію, що склалася загрозливою для ядерної та радіаційної безпеки, і просить втрутитися з метою забезпечення ремонтних робіт на Запорізькій АЕС.

Лист опублікував на своїй сторінці у ФБ колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян з таким супровідним текстом: