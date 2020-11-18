На ЗАЕС затягуються ремонти енергоблоків: інспекція вважає ситуацію небезпечною

- 18 лист. 2020
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Міністерство енергетики розраховує на швидке завершення ремонтних кампаній і підключенні до енергосистеми енергоблоків Запорозької АЕС, що знизить дефіцит в енергосистемі і сприятиме стабілізації цін на оптовому ринку. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міністерства енергетики України.
«Жодного штучного заниження виробництва електроенергії атомними електростанціями не існує!»
- наголосили у Міністерстві та назвали «інформаційною диверсією» спроби деяких ЗМІ перекласти відповідальність за зростання цін на електроенергію та фінансові проблеми «Енергоатому» на Міненерго.
В відомстві зазначили, що три енергоблоки ЗАЕС сукупною потужністю 3000 МВт не були вчасно підключені до мережі через затримку ремонтної кампанії та необхідність усунення зауважень Держатомрегулювання щодо якості виконання ремонтних робіт. Проте зазначили, що станом на сьогодні один з блоків із запізненням повернули в експлуатацію.
Порушення графіків ремонтної кампанії негативно впливає як на стабільність роботи енергосистеми так і на цінову ситуацію на ринку.
В міністерстві наголосили на необхідності скорішого завершення ремонтних робіт, отриманні позитивних висновків Держатомрегулювання та поверненні в роботу енергоблоків АЕС.
Тим часом головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Григорій Плачков направив листа Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, Службі безпеки України та Міністерству енергетики, в якому називає ситуацію, що склалася загрозливою для ядерної та радіаційної безпеки, і просить втрутитися з метою забезпечення ремонтних робіт на Запорізькій АЕС.
Лист опублікував на своїй сторінці у ФБ колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян з таким супровідним текстом:
Коли я весною 2019 року активно агітував проти Зеленського, бо для мене було очевидно, що з союзу олігархів і ідіотів нічого доброго в принципі з’явитися не може, один із моїх аргументів був: «Ви просто уявіть, що буде, якщо до управління атомними реакторами допустити коміків з пониженим відчуттям соціальної відповідальності? Якщо рване реактор, радіації буде все одно де Ви живете, Ви мільйонер чи безхатько!».
Співрозмовники відмахувалися: «ну, він ж не ідіот. Ну, ні в чому не розбирається, але ж не ідіот...».
Спершу вони скорочують частку атомної енергетики, пропускають всі планові ремонти на АЕС, а тепер Зеленський дає команду вмикати три енергоблоки.
А якщо рване?
Феофанія не врятує точно.
Спершу нас коронавірусом знищують через повну непрофесійність влади, тепер спробують ще Чорнобиль-2 влаштувати?
Хтось може пояснити цим недоумкам, що з АЕС жартувати не можна?