Верховна Рада не пішла на зустріч ФОПам щодо касових апаратів

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У вівторок, 17 листопада, Верховна Рада не прийняла постанову, якою передбачалася відстрочка на рік обов'язкового використання касових апаратів фізособами-підприємцями. Про це NNS повідомляє, посилаючись на онлайн-трансляцію засідання українського парламенту.

Постанову № 4313-д про відстрочку за касовими апаратами підтримали всього 17 депутатів: 12 з них входять до парламентської фракції «Слуга народу».

Документом передбачалася відстрочка на рік введення обов'язкових РРО для ФОП, виключення робилося тільки для ризикових груп. Основним аргументом за прийняття такої постанови називалася коронавірусна криза і важка фінансова ситуація у дрібного та середнього бізнесу.

«Я не розумію, навіщо було виносити цей закон і рішення таке ганебне приймати. Давайте ми всі будемо відповідально ставитися до тих людей, які стоять біля Верховної Ради»,

— сказала в.о. голови Верховної ради Олена Кондратюк після голосування.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 листопада, підприємці з усієї України зібралися під будівлею Верховної Ради, де влаштували акцію протесту і вимагала прийняття постанови про відстрочення введення обов'язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців. Мітингувальники перекрили рух вулицею Михайла Грушевського. У них сталися сутички з поліцією.



Також нагадаємо, що сьогодні Верховною Радою був провалений і законопроект про скасування карантину вихідного дня, який теж вимагали прийняти підприємці.