Заступниця Степанова порадила підприємцям іти працювати до лікарень (відео)

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Ірина Микитчак, заступниця міністра охорони здоров'я Максима Степанова (який нещодавно захворів на коронавірус), порадила українським підприємцям, які залишилися без роботи через карантин, тимчасово піти попрацювати в лікарні. Про це NNS повідомляє, посилаючись на відеозвернення Микитчак.

Таку заяву чиновниця зробила під час онлайн-брифінгу МОЗ 16 листопада. Микитчак зазначила, що Кабмін вибрав такий варіант карантину, який "не вб'є нашу хронічно хвору економіку".

"Ми, медики, пропонуємо малому бізнесу перетворювати проблеми в нові можливості, як це роками робимо ми в лікарнях і поліклініках, не маючи ресурсу з жебрацькою заробітною платою, але максимально надаючи якісну медичну допомогу кожному громадянину",

- заявив Микитчак.

Крім того, чиновниця порадила бізнесменам знайти додаткові джерела доходу (зокрема ‒ попрацювати дистанційно) або влаштуватися на роботу в лікарню.

"Наші лікарні з радістю нададуть тимчасові робочі місця всім малим підприємцям, які зараз у вимушеному простої",