Заступниця Степанова порадила підприємцям іти працювати до лікарень (відео)

- 16 лист. 2020
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Ірина Микитчак, заступниця міністра охорони здоров'я Максима Степанова (який нещодавно захворів на коронавірус), порадила українським підприємцям, які залишилися без роботи через карантин, тимчасово піти попрацювати в лікарні. Про це NNS повідомляє, посилаючись на відеозвернення Микитчак.
Таку заяву чиновниця зробила під час онлайн-брифінгу МОЗ 16 листопада. Микитчак зазначила, що Кабмін вибрав такий варіант карантину, який "не вб'є нашу хронічно хвору економіку".
"Ми, медики, пропонуємо малому бізнесу перетворювати проблеми в нові можливості, як це роками робимо ми в лікарнях і поліклініках, не маючи ресурсу з жебрацькою заробітною платою, але максимально надаючи якісну медичну допомогу кожному громадянину",
- заявив Микитчак.
Крім того, чиновниця порадила бізнесменам знайти додаткові джерела доходу (зокрема ‒ попрацювати дистанційно) або влаштуватися на роботу в лікарню.
"Наші лікарні з радістю нададуть тимчасові робочі місця всім малим підприємцям, які зараз у вимушеному простої",
- підкреслила вона.