Стало відомо, скільки втратять орендарі ТРЦ через карантин вихідного дня

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З суботи, 14 листопада, Кабмін впровадив в Україні “карантин вихідного дня”, який в тому числі забороняє роботу ресторанів, торгових центрів і більшості непродовольчих магазинів. Проти такого рішення уряду вже виступили як бізнес, так і місцева влада, а в багатьох містах країни пройшли великі акції протесту.

Про нові обмеження та наслідки для сфери рітейлу висловив свою думку глава Ради торгових центрів України Максим Гаврюшин, повідомляє NNS з посиланням на Діло.

Він зазначив, що проблема такого рішення в тому, що за ним немає аналітики чи якихось експертних оцінок. Нові обмеження безпосередньо стосуються торгівлі – сфери, яка несе найменше ризиків з точки зору поширення інфекції. Адже в магазинах контакти відвідувачів короткочасні, а при дотриманні заходів безпеки з боку покупців і продавців, ризик зараження зводиться до мінімуму.

Очевидно, що запроваджені урядом заходи не вплинуть на кількість заражених, оскільки основні місця зараження продовжать функціонувати, в будні дні вірус також не відпочиває. Це підтверджує статистика числа заражених під час весняного локдауна. У березні перед карантином число заражених в день становило 4-6 осіб, в квітні, коли вже діяли обмеження, 300-400 осіб, а в травні доходило до 500. Після того, як всім дозволили працювати, число заражених навіть знизилося до 200-300 осіб, а потім знову поступово стало збільшуватись. Тобто, як показала практика, закриття торгівлі на статистику не впливає.

Роздрібна торгівля в цьому році поки що єдиний драйвер економіки. Всі основні макропоказники впевнено знижуються, в тому числі транспорт, промисловість і сільське господарство. Однак незабаром в переліку падаючих галузей ризикує опинитися і рітейл.

За оцінками Ради торгових центрів України, якщо локдаун вихідного дня триватиме місяць, орендарі торгових центрів втратять 12-15 млрд грн. А в цілому роздрібний товарообіг в Україні може скоротитися на 30-40%.

Найважливіший для рітейлу передноворічний сезон продажів буде зірвано. Для більшості торгових мереж це ставить під загрозу і підготовку до наступного сезону. Крім того, коригуються плани з розвитку і відкриття нових магазинів, а девелопери недоотримують орендну платню і не інвестують в будівництво нових об’єктів.

Таким чином, рішення про введення карантину вихідного дня ні до чого доброго не призведе. Люди похилого віку, які перебувають в зоні ризику, і надалі їздитимуть у метро і маршрутках, а люди з автомобілями, які можуть безпечно доїхати в безпечні торгові центри, будуть сидіти вдома замість того, щоб підтримати економіку.