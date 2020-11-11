Податки для ФОПів у 2021 зростуть: скільки платитимуть підприємці

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У 2021 році зросте мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Через це ФОПи платитимуть вищі податки. Який розмір буде у квитанціях?

Податки, які сплачують ФОПи залежать від розміру зарплати та прожиткового мінімуму. 24 канал підрахував як зміниться розмір податків наступного року, передає NNS.

Які податки платитимуть ФОПи у 2021

Податки для 1 групи ФОП з 1 січня

ЄСВ – 1 320 гривень (22% від мінімальної зарплати).

Єдиний податок – 227 гривень (10% від прожиткового мінімуму).

Податки для 2 групи ФОП з 1 січня

ЄСВ – 1 320 гривень (22% від мінімальної зарплати).

Єдиний податок – 1 200 гривень (20% від мінімальної зарплати).

Податки для 3 групи ФОП з 1 січня

ЄСВ – 1 320 гривень (22% від мінімальної зарплати)

​5% від доходу або 3% + ПДВ

З 1 липня 2021 року у бюджету-2021 передбачено підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч та прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 379 гривень. Відповідно і податку для ФОПів вчергове зростуть.

Податки для 1 групи ФОП з 1 липня

ЄСВ – 1 430 гривень (22% від мінімальної зарплати).

Єдиний податок – 227 гривень (10% від прожиткового мінімуму станом на 1 січня).

Податки для 2 групи ФОП з 1 липня

ЄСВ – 1 430 гривень (22% від мінімальної зарплати).

Єдиний податок – 1 200 гривень (20% від мінімальної зарплати станом на 1 січня).

Податки для 3 групи ФОП з 1 липня