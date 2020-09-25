Міноборони затвердило наказ про премії військовим на Донбасі, про штрафи не йдеться

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25 вересня набув чинності наказ міністерства оборони, який запроваджує премії для військових, що стримують агресію Росії на Донбасі, пише Громадське, передає NNS.

Раніше в мережі виклали проєкт схожого наказу, через який стверджували, що Міноборони нібито планує штрафувати військових за вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

Як повідомляє пресслужба відомства, наказ запроваджує виплати для військовослужбовців, які несуть службу на Донбасі, починаючи з кінця липня 2020 року. На виплати за липень-серпень міністерство оборони вже призначило 250 мільйонів гривень і запевняє, що до кінця року коштів для премій вистачить.

Міноборони також наголошує, що наказ «жодним чином не встановлює правила та не регламентує режим припинення вогню на лінії зіткнення», а будь-які його тлумачення як запровадження штрафів є «абсолютно маніпулятивним і політизованим».

Які ще штрафи?

18 вересня проєкт наказу №330 Міноборони виклав у Facebook журналіст порталу «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов. Він заявив, що відповідно до наказу військових начебто штрафуватимуть за порушення, а саме — вогонь у відповідь на обстріли окупантів без наказу командира або без крайньої військової необхідності.

Це не зовсім так, бо насамперед цей наказ дає додаткову премію солдатам і офіцерам — від 5 до 18 тисяч гривень. А за порушення цієї премії позбавлятимуть. Тобто солдати не отримуватимуть менше, ніж зараз.

Але тезу про штрафи встигли підхопити. Понад те, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив про готовність особисто компенсувати кожному військовому суму премії, якої його позбавили.

«Наказу №330 не існує»

Повідомлення про наказ з’явилося після засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, на якому були присутні і представники міністерства оборони. Там обговорювався і вже згаданий наказ №330.

Після засідання заступниця голови комітету Мар’яна Безугла («Слуга Народу») повідомила, що наказу №330 «не існує», бо його переробили в «зовсім інший наказ».

«Ідея була закладена цілком зрозуміла, тим не менш, сформульована, особливо в чернетці, яка потрапила на загал, некоретно, і комітет у цьому одностайний... Відповідно, зараз ситуація скоригована»,

— повідомила Безугла (цитата за «Укрінформом»).

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