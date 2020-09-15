Урежут громадам, добавят медицине: как распределят госбюджет-2021

15 вер. 2020
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В понедельник, 14 сентября, Кабмин согласовал проект госбюджета на 2021 год, пишет NNS со ссылкой на Главред. Несмотря на то, что на сайте парламента текст проекта госбюджета-2021 все еще отсутствует, народный депутат Украины Ярослав Железняк опубликовал инсайдерскую версию главной сметы страны на 2021 год.

Согласно документу, депутаты предлагают увеличить расходы на большинство ведомств, за исключением Минобороны - его финансирование планируют оставить без изменений.

В то же время, на фоне не столь значительного увеличения Минздрава и Минобразования в разгар эпидемии коронавируса, существенно вырастут траты на НАБУ и Минцифры.

Глава парламента Дмитрий Разумков сообщил, что голосовать проект бюджета-2021 планируют в пятницу, 18 сентября.

Бюджет-2021: основные показатели

Доходы:

1,071 трлн грн (в 2020 - 978 млрд грн.)

Расходы:

1,36 трлн грн. (1,26 трлн грн.)

Прожиточный минимум:

  • с 1 января 2021 – 2189 грн. (2027 грн.)
  • с 1 июля 2021 – 2294 грн. (2118 грн.)
  • с 1 декабря 2021 - 2393 грн. (2189 грн.)
  • Минимальная зарплата:
  • с 1 января 2021 – 6000 грн. (4723 грн.)
  • с 1 июля 2021 - 6500 грн. (5000 грн.)
  • Реальный ВВП:
  • 4,6% (3,5%)
  • Курс доллара:
  • 29,1 грн. за доллар (при принятии - 27 грн., но был повышен до 29,5 грн. за доллар)

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Автор: NNS - Національна служба новин

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