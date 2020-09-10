ЗАЗ починає виробляти автомобілі концерну Renault для українського ринку

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ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" починає виробництво автомобілів Groupe Renault. Про це повідомляється в пресрелізі компанії, передає РБК-Україна, інформує NNS.

У 2020 році на підприємстві була проведена масштабна реконструкція, а на заводі впроваджена корпоративна система стандартизації якості Alliance Production Way. Система працює на всіх підприємствах Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.

Після проведених робіт виробничі потужності в Запоріжжі відповідають міжнародним стандартам групи.

У пресслужбі ЗАЗ поки не розкривають подробиці співпраці - інформацію про модельний ряд, обсяги виробництва і ринки збуту буде надана найближчим часом.

"Ми пишаємося тим, що реалізуємо цей проект, який створить нові робочі місця і сприятиме розвитку вітчизняного автопрому. Локалізована збірка дозволяє нам залишатися в безпосередній близькості від наших клієнтів і адаптувати пропозицію і сервіс до потреб ринку",

— відзначає голова правління ЗАЗ Микола Євдокименко.

За словами керівника ЗАЗ, флагман автомобільної індустрії України зміг пережити труднощі, відродитися і сьогодні відкриває нову сторінку своєї історії. Старт спільного проекту з Groupe Renault - перший крок на шляху до відновлення важливої для країни галузі.

Своєю чергою, керуючий директор Groupe Renault Export Регіон Євразія Макс Міссана вважає, що український ринок має для концерну високий потенціал, завдяки своєму розташуванню і посиленого інтересу до нових автомобілів.

"Група Renault має сильні позиції в Україні і зберігає своє лідерство на ринку. Цей проект означає, що ми і наші партнери впевнені в тому, що бренди "Зроблено в Україні" будуть на тому ж рівні якості, що і продукція інших заводів Групи Renault",

— додає Макс Миссана.

Як відомо, Запорізький автомобілебудівний завод - найбільший виробник автомобілів, єдине в Україні підприємство, яке має повний цикл виробництва легкових автомобілів, що включає штампування, зварювання, фарбування, обладнання кузова і складання автомобіля.

Раніше на ЗАЗ повідомляли, що підприємство знаходиться у важкому становищі через падіння внутрішнього ринку нових автомобілів. Лінії Запорізького автозаводу з випуску легкових машин були законсервовані. При цьому на підприємстві було налагоджено випуск декількох моделей автобусів, в тому числі для перевезення школярів. Нові автобуси виробництва ЗАЗ відповідають всім вимогам ЄС і мають попит у країнах Європи.

У компанії вважають, що партнерство з Groupe Renault дозволить не тільки зберегти ЗАЗ і дати підприємству потужний поштовх до розвитку, але і відкриває новий етап в українському автомобілебудуванні. На ЗАЗ обіцяють високу якість зборки автомобілів і нові робочі місця.

Groupe Renault - займається виробництвом автомобілів з 1898 року і представлена на ринках 134 країн. У 2019 році група реалізувала 3,8 млн автомобілів. Володіє брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine.

З 2017 року Renault Groupe Renault є мажоритарним акціонером "АВТОВАЗ", і володіє брендом LADA. Groupe Renault є частиною Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.