Завод "Антонов" почав виробляти літаки без російських деталей

- 02 вер. 2020
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Зі стапелів державного авіабудівного підприємства «Антонов» зійшов планер першого серійного транспортного літака Ан-178 без російських деталей. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив президент ДП «Антонов» Олександр Лось, передає NNS.
«Це перший літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують у тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком воєнної російської агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів. Деякий час зайняло імпортозаміщення та пошук нових постачальників»,
— сказав Лось.
За його словами, конкретно на цьому типі літака близько 2/3 обладнання корпорацій Сполучених Штатів Америки, ще третина – вітчизняного.
«Причому проєктну роботу з заміщення російських комплектуючих ми провели власним коштом. Насправді широка міжнародна кооперація передбачалася ще у 2010-2011 роках при розробці проєкту Ан-178. У 2015-2016 роках ми просто продовжили цю планомірну роботу»,
— зазначив президент ДП «Антонов».
Довідково: Ан-178 — український близькомагістральний транспортний літак з турбореактивними двигунами. Розроблений київським ДП «Антонов» на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200). Створення літака почалося у 2010 році, перший політ літак здійснив 7 травня 2015 року.
Нагадаємо: у 2017 році «Антонов» потрапив у скандал через співпрацю з Росією. На підприємстві заявили, що планують виконати певні роботи для російської авіакомпанії «Волга−Днєпр».
СБУ відкрила кримінальне провадження за результатами перевірки діяльності колишнього керівництва ДП «Антонов» за статтею Кримінального кодексу "Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".