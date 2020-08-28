В Украине готовят доплаты пенсионерам

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Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановление Кабинета министров "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году", он направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов, передает NNS со ссылкой на apostrophe.ua.

Проектом предлагается установить с 1 марта 2021 лицам, которым исполнилось 80 лет и более и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен.

Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Также предлагается установить с 1 июля 2021 лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80 летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен.

Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2500 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

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