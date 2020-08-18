Українцям пропонують замовити газ на рік вперед за фіксованою ціною

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Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пропонує споживачам тариф «Річний» з фіксованою ціною на газ. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку компанії у Фейсбук.

«Ми запускаємо новий тариф на газ — «Річний». Відсьогодні клієнти Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" можуть купувати газ за фіксованою літньою ціною і використати його впродовж 12 місяців»,

— йдеться в повідомленні Нафтогазу.

Як повідомляють в компанії, за умовами тарифу, ціна газу фіксується на рік. Передоплата не потрібна. Тобто можна зафіксувати ціну газу зараз і застрахувати себе від зростання ринкових цін взимку.

«Якщо у серпні ви замовите річний тариф, то з 1 вересня впродовж 12 місяців сплачуватимете за газ за ціною 4,73 грн/куб.м з ПДВ (без вартості розподілу (доставки). Вартість доставки клієнти сплачуть своєму оператору ГРМ (облгазу)»,

— додають в компанії.

Нафтогаз акцентує: у вересні ціна газу за тарифом «Річний» буде переглянута (і може зрости), але для клієнтів, що придбали газ за серпневою ціною — нічого не зміниться. Протягом року тариф для них буде складати 4,73 грн/куб.м.

Що треба зробити?

Підключити тариф «Річний» можна в особистому кабінеті my.gas.ua

Стати клієнтом Нафтогазу можна тут (покроковий план зміни постачальника): https://gas.ua/uk/home/join

Клієнт може перейти з «Річного» тарифу на «Місячний»

Більш детально з пропозицією можна ознайомитись на сайті: https://gas.ua/uk/home/tariffs

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