Нацбанк розробив нові вимоги щодо договорів за кредитами та депозитами

Завантажте мобільний додаток сайту

Національний банк розробив та пропонує до обговорення вимоги до договорів між банками та їх клієнтами, які повинні забезпечити належне розкриття інформації про послуги, повідомляє пресслужба НБУ, передає NNS.

Як повідомляють в Нацбанку, звернення громадян до Національного банку свідчать, що є декілька основних проблем у договорах між банками та клієнтами:

замовчування прав клієнта, наприклад, можливості відстрочки платежу, відмови від послуги, можливості розірвання договору, внесення змін до нього;

нерозкриття належним чином наслідків невиконання умов договору;

визначення фінансовими установами на власний розсуд, яку інформацію про послугу надавати, а яку замовчувати.

Зазначається, що головна мета нових вимог – споживач повинен чітко усвідомлювати зміст договору, свої права та зобов’язання за ним. Відповідно договір має містити повну та зрозумілу інформацію про послугу, основні характеристики, порядок унесення змін до тарифів, перелік додаткових послуг, права клієнта та зобов’язання, а також наслідки невиконання умов договору.

Договори про надання фінансових послуг, включаючи договори приєднання, також повинні будуть містити уніфікований опис послуг для їх кращого розуміння споживачами.

Договір про відкриття депозиту повинен буде додатково містити інформацію про вид вкладу, строк зберігання, дату повернення коштів, право продовжити строк вкладу, розмір запропонованих процентів, порядок їхньої виплати та іншу інформацію.

Договір про споживчий кредит міститиме перелік умов, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів, а також інформацію про витрати на додаткові послуги з посиланням на усі тарифи й комісії, що підлягають сплаті за ними.

Крім того Націбанк визначив перелік недобросовісних умов, які буде заборонено включати до договорів. Зокрема, регулятор пропонує заборонити включати до договорів положення, що:

обмежують можливість клієнта подати скаргу щодо виконання умов договору банком;

дають можливість банку змінювати умови послуги та тарифи без попереднього повідомлення погодженими сторонами каналами комунікацій;

дають право банку вимагати від клієнта сплати за ще ненадані послуги;

дають право банку вимагати дострокового повернення кредиту без визначення в договорі попередження клієнта про таку вимогу.

Раніше ми писали: У Раду внесли закон про стимулювання розвитку ІТ-індустрії: що пропонує документ

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України