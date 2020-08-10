НБУ зобов'язав усі банки приймати значно зношені банкноти

- 10 серп. 2020
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Національний банк України (НБУ) вніс зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України. Постанова набирає чинності з 1 вересня 2020 року, пише РБК-Україна, передає NNS.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Як зазначається в повідомленні, регулятор "визначив, що приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження до центрального банку можуть не лише уповноважені банки, але й усі інші українські банки".
Крім того, регулятор поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки і які стосуються вилучення і передавання сумнівних банкнот для проведення досліджень до НБУ, а також вилучення та передавання банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей, до правоохоронних органів.
Також НБУ уточнив визначення низки ознак зношення та пошкодження банкнот.
Нагадаємо, що на сьогодні чотири банки, а саме: АТ "Ощадбанк", АТ КБ "Приватбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "ПУМБ" мають статус уповноваженого банку.