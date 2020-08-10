НБУ зобов'язав усі банки приймати значно зношені банкноти

10 серп. 2020
Перегляди: 191

Завантажте мобільний додаток сайту

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України. Постанова набирає чинності з 1 вересня 2020 року, пише РБК-Україна, передає NNS.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, регулятор "визначив, що приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження до центрального банку можуть не лише уповноважені банки, але й усі інші українські банки".

Крім того, регулятор поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки і які стосуються вилучення і передавання сумнівних банкнот для проведення досліджень до НБУ, а також вилучення та передавання банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей, до правоохоронних органів.

Також НБУ уточнив визначення низки ознак зношення та пошкодження банкнот.

Нагадаємо, що на сьогодні чотири банки, а саме: АТ "Ощадбанк", АТ КБ "Приватбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "ПУМБ" мають статус уповноваженого банку.

Автор: Маруся Оффон

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 серпня

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 серпня
10 серпня (станом на 9:00) в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні (+25 за добу), 44 359 пацієнтів одужало (+387 за добу). За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434...
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі