Сколько стоит аренда жилья в Киеве и других крупных городах Украины

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Начинается учебный год, и многие студенты будут снимать жилье в крупных городах Украины. О том, во сколько сейчас обходится аренда в Киеве и других областных центрах, NNS сообщает со ссылкой на zagorodna.com. Статистику подготовила платформа OLX Недвижимость.

Как стало известно NNS , в половине районов Киева стоимость долгосрочной аренды жилья до сих пор ниже докарантинного уровня. Однако, цены постепенно восстанавливаются.

Столичная аренда

В Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах можно было арендовать квартиру в июле до сих пор дешевле, чем в докарантинном феврале. Также все еще меньше стоят двухкомнатные квартиры в Голосеево (-6%), на Соломенке (8%) и однокомнатные квартиры на Печерске (-9%).

Самыми выгодными для аренды жилья остаются Деснянский, Святошинский и Днепровский районы столицы. В июле комната в Деснянском районе в среднем стоила 3 ​​тыс. грн в месяц, однокомнатная квартира — 6 700 грн.

Двухкомнатное жилье в среднем обходилось 8 тыс. грн, а трехкомнатное — 10 тыс. грн.

За комнату в Святошинском районе просили 3 300 грн, а вот однокомнатная квартира стоила уже на 800 грн больше, чем в Деснянском, хотя все равно достаточно бюджетно — в среднем 7,5 тыс. грн в месяц. Двухкомнатная арендаторам обходилась в 9,5 тыс. грн. Трехкомнатное жилье можно было снять за 13 тыс. грн.

В Днепровском районе также самые выгодные в городе комнаты — за месяц просят примерно 3 000 грн. За квартиру нужно платить 8 000 грн, если она однокомнатная, 10 000 грн, если двухкомнатная, и 13 000 грн, если комнат три. На совместной аренде последней можно экономить примерно 3 670 грн в месяц.

В Соломенском районе комнаты сдавали по 3,5 тыс. грн, однокомнатные квартиры — за 10 тыс. грн, двухкомнатные — за 12 тыс. грн. Стоимость трехкомнатного жилья достигла 16,5 тыс. грн.

По ценам на аренду жилья Голосеевский район — один из самых дорогих в столице, но случались и бюджетные варианты. В среднем в июле комната здесь обходилась в 3 700 грн в месяц, двухкомнатная квартира стоила 7,5 тыс. грн, а трехкомнатная — 22 710 грн.

Шевченковский район дешевыми апартаментами не славится. Комната здесь стоила в среднем 3,5 тыс. грн, однокомнатная квартира — 10,5 тыс. грн в месяц. Стоимость двухкомнатной квартиры составила 15,5 тыс. грн, трехкомнатной — 26 610 грн в месяц. Аренда жилья в крупных городах Стоимость жилья в других крупных городах Украины не сильно отличается от столичных расценок.

Харьков

В Шевченковском районе Харькова комнату в июле можно было снять в среднем за 3 тыс. грн в месяц, однокомнатную квартиру — за 7 тыс. грн, двухкомнатную — за 12 тыс. грн. Трехкомнатное жилье в среднем стоило 16 100 грн, удобно арендовать втроем и платить по 5 370 грн.

Днепр

В Днепре в Центральном районе за комнату просили в среднем 2 тыс. грн, за однокомнатную квартиру — 6,5 тыс. грн, за двухкомнатную — 8 тыс. грн. Трехкомнатное жилье в среднем обходилось арендаторам в 11 тыс. грн.

Львов

В Галицком районе Львова предлагали комнаты по 3 тыс. грн в месяц, однокомнатное жилье — по 7 тыс. грн. Двухкомнатные квартиры в июле обходились здесь по 9 тыс. грн, трехкомнатные — по 12 тыс. грн.

Одесса

В Приморском районе Одессы можно было арендовать комнату за 3 тыс. грн или однокомнатную квартиру за 9 тыс. грн. За двухкомнатное жилье просили в среднем 10 600 грн, за трехкомнатное — 16 890 грн ежемесячно.

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