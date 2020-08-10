В Україні буде дорожчати гречка - експерт

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Україні необхідна державна програма стабілізації ринку гречки і нішевих культур в цілому. Таку думку в коментарі AgroPortal.ua висловив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий, повідомляє NNS з посиланням на першоджерело.

Як стало відомо NNS , про подібний підхід нещодавно заявив і міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, зазначивши, що просто купувати крупу в Держрезерв відтепер не будуть.

Однак, як зазначає Сергій Громовий, купувати зараз на ринку немає чого.

«Старого врожаю вже немає, а нового ще немає. Молотити будуть десь через два тижні»,

— говорить фахівець. При цьому він звертає увагу, що на ринку склався значний дефіцит гречаної крупи. Це триватиме і далі, адже перекрити потребу нізвідки.

«За офіційною статистикою, гречки в Україні посіяно лише половина від мінімальної потреби. Раніше її імпортували з Росії, і це було головною нашою проблемою»,

— говорить Громовий.

Зараз Росія сама призупинила нарощування виробництва. Більш того, відкотилася за рівнем посівних площ на 10 років тому, і ввела заборону на вивезення гречки. В цілому ж експортерів цієї культури в світі не так багато. Крім Росії іноді постачальником виступала Польща. Також — Китай. Але там зовсім інший продукт, який не відповідає смаковим очікуванням українських споживачів.

«Ціни на гречану крупу на полицях магазинів дуже високі — 35 грн/кг і більше. І швидше за все, гречка буде дорожчати»,

— прогнозує фахівець.

При цьому він зазначає, що поточна ціна знаходиться на межі верхнього балансу зі здатністю купувати. Споживачі віддають перевагу більш дешевим, хоча і менш корисним замінників, таким як макарони з м'яких сортів пшениці.

«За інформацією учасників асоціації, вже після 30 грн/кг різко упав збут гречки. Виробники не можуть продати значних обсягів, лише невеликі партії»,

— каже Громовий. При цьому українські сільгоспвиробники не надто прагнуть сіяти гречку, вона дуже нестабільна і непрогнозована в плані ціни.

«Нестабільність на ринку не дозволяє виробнику дивитися на гречку серйозно. Йому краще посіяти прогнозовані культури, можливо, з дещо меншої, але гарантованої прибутковістю — кукурудзу, сою тощо»,

— каже Громовий.

Цей фактор, на його думку, якраз і може нівелювати додаткова державна програма. Суть її полягає в тому, що держава викуповує гречку за фіксованою ціною, яка влаштовує аграрного виробника, і дає дотацію до цієї фіксованої ціни. Закупівлі здійснюються через «Аграрний фонд». Обсяги відповідають третини загального обсягу ринку — близько 50 тис. т.

«Навіть зараз збити ажіотаж допомогли б якісь 10 тис. т гречки. Але їх немає»,

— говорить експерт.

Крім того, він пропонує звернути увагу і на інші нішеві культури — просо, льон, жито. Просо Україна досі імпортує з Росії, жито закуповується в Білорусії. Тим часом ці культури втрачають своє місце в кошику товаровиробника.

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